Polícia da Flórida recebe treinamento para lidar com carros sem motorista

Com a expansão dos robotáxis da Waymo no sul da Flórida, autoridades locais estão sendo treinadas para saber como agir quando um carro sem motorista se envolver em uma ocorrência.

Policiais, bombeiros e paramédicos de Coral Gables participam de treinamentos práticos para aprender a se comunicar com os veículos, acessar o interior, desativá-los e, se necessário, removê-los do local. Segundo o chefe de polícia Ed Hudak, o objetivo é evitar perda de tempo durante uma emergência.

A preocupação não é apenas teórica. Em abril, um Waymo parou na pista depois que uma viatura acionou as luzes de emergência. Em julho, vários veículos autônomos também pararam na Venetian Causeway, causando congestionamento.

A empresa afirma já ter treinado mais de 40 mil profissionais de emergência, incluindo integrantes de 14 órgãos no sul da Flórida. Segundo a Waymo, os veículos podem contribuir para a segurança viária por não dirigirem alcoolizados, não ficarem sonolentos e não usarem o celular ao volante.

Dados analisados pela NBC6 Investigates apontam 55 acidentes na Flórida desde 2021 envolvendo veículos em modo totalmente autônomo. Vinte e três ocorreram em Miami, a maioria com carros da Waymo. A empresa informou que, nesses casos, outro motorista teria causado as colisões.

Um estudo recente do Insurance Institute for Highway Safety apontou que os veículos autônomos da Waymo tiveram uma taxa de acidentes reportáveis à polícia 68% menor do que a de motoristas humanos nas mesmas áreas.

Ainda existem dúvidas sobre como aplicar as leis de trânsito aos carros sem motorista. Na Califórnia, agentes já podem multar veículos autônomos por infrações. Na Flórida, segundo a Waymo, não há conhecimento de um sistema semelhante.

Para as autoridades de Coral Gables, a prioridade é conhecer a tecnologia antes que uma situação de emergência exija uma resposta rápida.

Fonte: NBC