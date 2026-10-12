DeSantis anuncia US$ 10 milhões em empréstimos para empresas afetadas pelo furacão Isaias

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou novas medidas para a recuperação do estado após a passagem do furacão Isaias, incluindo US$ 10 milhões em empréstimos emergenciais para pequenos negócios afetados e a reabertura do Grayton Beach State Park, após a conclusão de reparos em uma ponte danificada pela tempestade.

Os anúncios foram feitos durante visitas a Milton e Santa Rosa Beach, com a presença da senadora federal Ashley Moody, do comissário estadual de Agricultura, Wilton Simpson, e do secretário de Comércio da Flórida, Alex Kelly.

Em Milton, DeSantis informou que o programa Florida Small Business Emergency Bridge Loan foi ativado. A iniciativa oferece empréstimos de curto prazo, sem juros, para empresas que sofreram impactos do furacão.

Já em Santa Rosa Beach, o governador anunciou a reabertura do Grayton Beach State Park. Segundo o governo estadual, equipes do Departamento de Transportes da Flórida, em parceria com o Departamento de Proteção Ambiental e autoridades locais, concluíram em 16 horas os reparos emergenciais na ponte danificada.

De acordo com o gabinete do governador, o furacão Isaias atingiu a região próxima a Destin por volta das 21h30 de sexta-feira, como um furacão de categoria 2, com ventos sustentados de até 169 km/h.

DeSantis também emitiu uma ordem executiva que declarou estado de emergência em 27 condados da Flórida.

Até as 13h de domingo, o fornecimento de energia havia sido restabelecido para cerca de 200 mil unidades consumidoras. Equipes continuavam trabalhando para recuperar o serviço, com prioridade para as comunidades mais afetadas.

As autoridades estaduais e locais devem manter as avaliações dos danos e as ações de recuperação nos próximos dias, enquanto avançam os trabalhos de restabelecimento da energia e de assistência aos pequenos negócios.

Fonte: Click Orlando