Lançamento da SpaceX cria nuvem luminosa em forma de água-viva no céu da Flórida

O lançamento de um foguete da SpaceX chamou a atenção de moradores da Flórida na manhã desta terça-feira (13). A decolagem do Falcon 9 deixou no céu uma formação luminosa azulada que lembrava uma água-viva gigante e foi registrada por testemunhas em diferentes locais do estado.

O foguete partiu às 6h33 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, transportando mais de 6.300 libras — cerca de 2,9 toneladas — de suprimentos e equipamentos para a Estação Espacial Internacional, segundo a NASA.

A cápsula Dragon leva experimentos científicos, carga e o último par de painéis solares retráteis que será instalado no laboratório orbital.

O fenômeno visual, conhecido popularmente como “nuvem água-viva”, ocorre quando a luz do Sol ilumina os gases liberados pelo foguete na atmosfera. Como os lançamentos acontecem em altitudes elevadas, pouco antes ou logo depois do nascer do sol, a iluminação pode criar uma estrutura brilhante e com aparência incomum no céu.

Moradores relataram ter visto o clarão azulado, e uma pessoa registrou a formação enquanto passeava com o cachorro em Ocala. Apesar da aparência que lembra algo extraterrestre, o efeito é resultado da combinação entre os gases do foguete, a altitude e a luz solar.

Fonte: NBC