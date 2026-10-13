Flórida executa preso que matou colega de cela para tentar ser condenado à morte

A Flórida prevê executar nesta terça-feira (13) James Robertson, condenado à morte por estrangular o colega de cela Frank Hart em 2008. Segundo registros judiciais, Robertson, hoje com 63 anos, confessou o crime e afirmou que matou Hart com a intenção de receber a pena capital.

O ataque ocorreu na prisão Charlotte Correctional Institution, ao norte de Fort Myers. Robertson usou meias amarradas umas às outras para estrangular Hart enquanto ele dormia. O condenado abriu mão da fase de julgamento em que um júri poderia recomendar prisão perpétua ou pena de morte e, posteriormente, renunciou aos recursos judiciais.

A execução está prevista para começar ao meio-dia, na Prisão Estadual da Flórida, perto de Starke, por meio de injeção letal com três substâncias.

O caso ocorre em meio ao aumento do número de execuções no estado. Em 2025, o governador Ron DeSantis autorizou 19 execuções, o maior total anual registrado por um governador da Flórida desde a retomada da pena de morte, em 1976. Robertson poderá ser a 17ª pessoa executada no estado em 2026.

A execução de outro condenado, William Lee Thompson, de 74 anos, foi suspensa por DeSantis na semana passada, sem explicação pública. Thompson continuará no corredor da morte, e um novo mandado de execução poderá ser emitido. Seus advogados afirmam que ele sofre de demência e enfrenta problemas de saúde.

Organizações contrárias à pena capital questionam se a punição realmente previne crimes. Para Maria DeLiberato, diretora jurídica e de políticas públicas da organização Floridians for Alternatives to the Death Penalty, o caso de Robertson levanta uma contradição: segundo ela, a existência da pena de morte pode ter contribuído para a própria violência que deveria evitar.

A Flórida também já marcou outras duas execuções para este ano: William Reaves, em 20 de outubro, e Jesse Guardado, em 5 de novembro. Se todas forem realizadas conforme previsto, o estado igualará o total de 19 execuções registrado em 2025.

Fonte: NBC