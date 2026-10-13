Operação antidrogas na Flórida termina com 25 acusados e apreensão de cocaína e fentanil

Uma operação policial chamada Operation Ice Breaker resultou em 25 pessoas acusadas de envolvimento em uma organização de tráfico de drogas que atuava nos condados de Palm Beach, Broward e St. Lucie, na Flórida. Segundo as autoridades, a rede distribuía grandes quantidades de cocaína, fentanil, metanfetamina e outras substâncias controladas.

De acordo com o procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, as drogas eram enviadas da Califórnia para o estado por meio de transportadoras rodoviárias que, supostamente, desconheciam o conteúdo das cargas.

A investigação começou em março, quando publicações nas redes sociais levaram agentes do Gabinete do Xerife de Palm Beach a um distribuidor local. Compras controladas de drogas e ações de vigilância permitiram identificar uma estrutura organizada de distribuição.

Os investigadores apontaram Ariel Fernandez-Alonso como um dos principais fornecedores. Segundo as autoridades, ele teria afirmado receber entre 50 e 60 quilos de cocaína a cada 15 dias. Em uma das apreensões, agentes encontraram mais de 40 quilos da droga durante o desmonte de um palete de carga.

Durante o fim de semana, mandados de busca foram cumpridos nos três condados. As equipes apreenderam pelo menos 45 quilos de cocaína, além de comprimidos de oxicodona e fentanil.

Até o momento, 19 dos 25 acusados foram presos, enquanto outros seis seguem sendo procurados. Fernandez-Alonso responde por tráfico de cocaína e uso ilegal de dispositivo de comunicação. Outros suspeitos enfrentam acusações relacionadas ao tráfico de drogas e à conspiração para cometer crimes associados ao crime organizado.

Se condenados pelas acusações de tráfico, alguns dos envolvidos poderão enfrentar penas mínimas obrigatórias de 15 anos de prisão.

As autoridades afirmaram que a operação teve como objetivo desarticular a rede de distribuição e reduzir a circulação de drogas consideradas perigosas nas comunidades do sul da Flórida.

Fonte: NBC

