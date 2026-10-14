Cinco pessoas são acusadas de fraude bancária e lavagem de dinheiro no sul da Flórida

Cinco pessoas foram acusadas de envolvimento em um suposto esquema organizado de fraude bancária e lavagem de dinheiro no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a operação teria provocado prejuízos de dezenas de milhares de dólares a instituições financeiras da região.

Lisa Fung Dyer, Leigh-Ann Martinez, Lynsey Mae Fuller, Michael Omai e Krishon Anthony Dyer respondem a acusações de lavagem de dinheiro, fraude organizada, furto de grande valor e fraude contra instituição financeira.

De acordo com a investigação, os envolvidos teriam recebido em contas bancárias valores provenientes de transferências eletrônicas supostamente fraudulentas. Em seguida, o dinheiro seria distribuído por meio de cheques, novas transferências e contas empresariais antes que os bancos conseguissem recuperar os recursos.

Uma sexta pessoa aparece como coacusada nos registros policiais, mas ainda não há confirmação sobre uma eventual prisão ou quais acusações específicas ela poderá enfrentar.

Os cinco acusados têm audiência inicial prevista para terça-feira, 13 de outubro. As alegações ainda deverão ser analisadas pela Justiça.

Fonte: NBC