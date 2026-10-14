Super El Niño pode trazer inverno mais chuvoso e aumentar risco de tornados na Flórida

A Flórida pode enfrentar um inverno mais chuvoso, quente e com maior risco de tornados devido à atuação de um fenômeno conhecido como Super El Niño. O evento climático, associado a temperaturas excepcionalmente altas na superfície do Oceano Pacífico, também contribuiu para reduzir a formação de furacões no Atlântico durante boa parte da temporada.

O El Niño altera a circulação atmosférica e favorece o deslocamento das tempestades para o Pacífico Central. No Atlântico, o fenômeno intensifica o cisalhamento do vento, que dificulta a formação e o fortalecimento de furacões. Apesar da temporada mais tranquila, especialistas alertam que ainda podem surgir tempestades tropicais ou furacões antes do encerramento oficial, em 30 de novembro.

Chuvas acima da média no inverno

No sul da Flórida, o El Niño pode provocar precipitação significativamente superior à habitual durante o inverno. Segundo Emily Powell, climatologista do estado, eventos muito fortes do fenômeno já foram associados a volumes de chuva aproximadamente 40% maiores do que a média histórica e ao dobro da precipitação registrada em invernos de La Niña.

A previsão é de períodos secos intercalados com tempestades intensas, que podem causar alagamentos em áreas urbanas. A tendência de chuvas acima da média pode começar entre novembro e dezembro e persistir durante o inverno.

Apesar da expectativa de precipitação elevada, o estado não deve necessariamente registrar um inverno mais frio. O aquecimento global elevou as temperaturas de referência, tornando mais provável que a estação seja relativamente quente.

Risco de tornados preocupa especialistas

Outro efeito que preocupa os meteorologistas é o possível aumento de episódios de tempo severo, incluindo tornados. O El Niño pode favorecer condições atmosféricas propícias a essas ocorrências, deslocando parte do risco para regiões mais ao sul da Flórida.

No inverno de 1978-1979, durante um dos episódios mais intensos do fenômeno registrados no estado, uma sequência de tornados atingiu a região central da Flórida no fim de fevereiro, deixando 42 mortos e destruindo cerca de 800 casas. Foi o surto de tornados mais mortal da história do estado.

Mudanças climáticas podem intensificar o fenômeno

Cientistas investigam se o aquecimento global está contribuindo para tornar eventos de El Niño e La Niña mais extremos. Estudos publicados nos últimos anos identificaram sinais de intensificação desses padrões climáticos em simulações e registros naturais, incluindo análises de esqueletos de corais.

Segundo Marc Alessi, cientista climático da Union of Concerned Scientists, o El Niño atual ocorre em um sistema oceânico e atmosférico alterado pelas mudanças climáticas. O aquecimento dos oceanos também levou pesquisadores a desenvolver novos indicadores para medir a intensidade do fenômeno.

Embora a classificação do episódio varie conforme o índice utilizado, os especialistas destacam que ele ainda pode ganhar força nos próximos meses. Os efeitos sobre as chuvas, as temperaturas e o risco de eventos extremos na Flórida dependerão da evolução do fenômeno ao longo da estação.

Fonte: Miami Herald