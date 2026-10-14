Tampa aparece entre as cidades com mais percevejos nos EUA, aponta levantamento

A região metropolitana de Tampa, na Flórida, aparece entre as cidades americanas com maior incidência de problemas com percevejos, segundo um levantamento divulgado pela empresa de controle de pragas Terminix. A área ocupa a 22ª posição no ranking nacional, mas nenhuma cidade da Flórida entrou no top 10.

O estudo utilizou dados de mais de 300 unidades da empresa nos Estados Unidos e considerou o número de atendimentos relacionados a percevejos recebidos por clientes ativos da Rentokil Terminix em 2025.

Filadélfia lidera a lista pelo segundo ano consecutivo, seguida por Cincinnati, Nova York, Detroit e Cleveland-Akron. Ohio e Pensilvânia estão entre os estados com maior presença de cidades no ranking.

Como evitar levar percevejos para casa

A Terminix recomenda inspecionar colchões, cabeceiras e móveis ao chegar a hotéis ou imóveis de temporada. Manchas pequenas de cor ferrugem, cascas descartadas e insetos vivos podem indicar uma infestação. Uma lanterna ajuda a verificar frestas, costuras e cantos.

Durante a viagem, mantenha a mala fechada e evite colocá-la sobre a cama ou o chão antes de inspecionar o quarto. Ao voltar para casa, desfaça a mala em uma superfície rígida, longe do quarto, e examine os pertences.

A empresa também recomenda colocar roupas na secadora em temperatura alta por cerca de 30 minutos antes de lavá-las, quando o tecido permitir, e aspirar a mala antes de guardá-la.

Fonte: Click Orlando

