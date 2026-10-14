Homem é preso suspeito de exposição indecente diante de crianças em parque de Miami Beach

Um homem de 56 anos foi preso em Miami Beach, na Flórida, suspeito de exposição indecente diante de crianças em uma área pública. Segundo o relatório policial, Roberto Hernandez foi detido na terça-feira após uma denúncia de comportamento sexual explícito em Lummus Park, localizado na Ocean Drive.

Uma testemunha relatou à polícia que caminhava pelo calçadão quando viu o suspeito abrir a calça e começar a se masturbar. O homem gravou a cena, e o vídeo teria mostrado Hernandez sentado em um banco a cerca de 4,5 metros dos chuveiros do parque.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais encontraram o suspeito no mesmo local, com a calça aberta e os órgãos genitais visíveis. Ao lado dele, havia uma lata de cerveja parcialmente cheia.

Outro homem contou aos agentes que estava com a esposa e os dois filhos pequenos nos chuveiros, após saírem da praia, quando percebeu que Hernandez olhava diretamente para as crianças enquanto praticava o ato.

Hernandez foi levado sob custódia e encaminhado à prisão. Ele enfrenta acusações de exposição indecente na presença de uma criança e posse de recipiente aberto de bebida alcoólica. Até a divulgação do relatório, não havia informações disponíveis sobre seu advogado.

As acusações ainda deverão ser analisadas pela Justiça.

Fonte: NBC