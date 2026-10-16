SeaWorld fecha montanha-russa após morte de passageiro em parque da Six Flags

O parque SeaWorld Orlando, na Flórida, fechou temporariamente a montanha-russa Mako após a morte de um visitante em um acidente na atração Goliath, do parque Six Flags Over Georgia. Os dois brinquedos foram projetados pela fabricante suíça Bolliger & Mabillard (B&M).

O fechamento da Mako foi confirmado por um representante do SeaWorld na terça-feira (13). Inaugurada em 2016, a atração é a montanha-russa mais alta e rápida de Orlando, segundo o parque, atingindo até 117 km/h e chegando a aproximadamente 61 metros de altura. Até o momento, não foi divulgada uma previsão para a reabertura.

Em comunicado, o SeaWorld manifestou solidariedade às pessoas afetadas pelo acidente na Geórgia.

Passageiro morreu após ser arremessado de brinquedo

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 anos, morreu na segunda-feira (12), após ser arremessado da montanha-russa Goliath, no Six Flags Over Georgia. Segundo a polícia do condado de Cobb, ele atingiu outros visitantes antes de cair sob a estrutura da atração.

Uma testemunha ouvida pela emissora WXIA, afiliada da NBC, afirmou que o filho de Kariem estava sentado ao lado do pai durante o passeio e presenciou o acidente. De acordo com o relato, a esposa e a filha da vítima não estavam na atração e não sabiam o que havia acontecido naquele momento.

A Goliath foi inaugurada em 2006 e, segundo o parque, alcança cerca de 61 metros de altura e velocidades de até 113 km/h.

O Six Flags lamentou a morte e informou que está prestando apoio aos visitantes e funcionários afetados pelo ocorrido.

Outras nove montanhas-russas serão fechadas

Após o acidente, um representante da rede Six Flags confirmou o fechamento temporário de outras nove montanhas-russas distribuídas por seis parques da empresa, além da Goliath envolvida no caso.

Entre as atrações estão Diamondback e Orion, no Kings Island, em Ohio; Fury 325 e Thunderstrike, no Carowinds, na Carolina do Norte; Leviathan e Behemoth, no Canada's Wonderland, em Ontário, no Canadá; Nitro, no Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey; Goliath, no Six Flags Magic Mountain, na Califórnia; e Raging Bull, no Six Flags Great America, em Illinois.

A empresa não informou os motivos específicos das interdições nem divulgou um cronograma para a reabertura das atrações.

A maioria dos brinquedos fechados foi projetada pela B&M. A exceção é a Goliath do Six Flags Magic Mountain, fabricada pela Giovanola, empresa que encerrou suas atividades.

Em comunicado à revista People, a B&M afirmou que está investigando o acidente e que não fará outros comentários até compreender melhor o que aconteceu.

Outros parques também avaliam medidas de segurança

O Hersheypark, na Pensilvânia, também se manifestou sobre o caso. Uma de suas atrações, a Candymonium, foi projetada pela B&M e pertence à mesma categoria de montanha-russa da envolvida no acidente na Geórgia.

Um porta-voz do parque afirmou que cada brinquedo é construído de acordo com especificações próprias e que ainda não há informações suficientes para determinar as causas do acidente. O parque informou que consultará especialistas do setor e trabalhará com a fabricante conforme novos dados forem divulgados.

O Hersheypark também destacou que leva a segurança dos visitantes a sério e afirmou que decidiria sobre suas operações antes de abrir ao público na sexta-feira (16).

Fonte: People