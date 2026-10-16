Duas mulheres morrem após cirurgias plásticas em clínica de Miami; famílias apontam mesmo cirurgião

Uma jovem mãe de 29 anos viajou de Nova York para Miami, na Flórida, para realizar cirurgias plásticas, mas não voltou para casa. Jennifer Arias morreu após passar por uma lipoaspiração e um procedimento conhecido como Brazilian Butt Lift (BBL), realizado em 13 de agosto na clínica New Life Plastic Surgery.

A família falou publicamente sobre a perda pela primeira vez e cobra respostas sobre o que aconteceu. Jennifer deixou uma filha de 7 anos.

Segundo seus familiares, ela chegou a Miami no dia 12 de agosto e foi encaminhada para a cirurgia na manhã seguinte. Às 4h18 do dia do procedimento, enviou uma mensagem à irmã, Erika Arias, avisando que estava entrando na sala de cirurgia. Horas depois, Erika recebeu uma ligação informando que Jennifer estava com dificuldades para respirar.

A família viajou imediatamente para Miami. Jennifer foi levada ao hospital HCA Florida Kendall, mas morreu antes da chegada dos parentes.

“Fizemos tudo o que podíamos”, teria dito o médico responsável pelo procedimento, Julio “J.C.” Clavijo-Alvarez, segundo o relato da irmã. O laudo do Instituto Médico Legal de Miami-Dade apontou que Jennifer morreu em decorrência de embolias gordurosas nos dois pulmões, uma complicação associada às cirurgias. A morte foi classificada como acidental.

Ao menos seis mortes após procedimentos na clínica

Uma investigação da NBC6 Investigates, baseada em processos judiciais e registros estaduais e municipais, identificou que Jennifer foi pelo menos a sexta paciente a morrer após procedimentos realizados na New Life Plastic Surgery desde 2018.

Entre os casos anteriores está o de Naimy Sucetz, de 41 anos, que morreu em 2022 após passar por lipoaspiração e abdominoplastia na mesma clínica. Segundo o médico-legista, a causa da morte foi um coágulo sanguíneo nos pulmões. O cirurgião responsável também foi Clavijo-Alvarez.

Em documentos judiciais relacionados a duas mortes anteriores, a clínica negou responsabilidade e argumentou, entre outros pontos, que os médicos envolvidos atuavam como profissionais independentes, e não como funcionários da empresa.

A NBC6 tentou contato com Clavijo-Alvarez por meio de seu advogado e por e-mail, mas não recebeu resposta até a publicação da reportagem.

Polícia investiga a morte

O Departamento do Xerife de Miami-Dade confirmou que sua divisão de homicídios mantém uma investigação aberta sobre a morte de Jennifer. Até o momento, não foram divulgadas conclusões sobre eventuais responsabilidades criminais.

A família afirma que busca esclarecimentos e mudanças que possam evitar novas tragédias. Os parentes também estão preocupados com o futuro da filha de Jennifer e criaram uma campanha de arrecadação para ajudar a custear as necessidades da menina.

A NBC6 também procurou a clínica New Life Plastic Surgery e seus representantes legais, mas não recebeu resposta até a publicação da reportagem.

Fonte: NBC