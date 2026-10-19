Pescador de 71 anos é morto por jacaré de quase 4 metros na Flórida

Um pescador de 71 anos morreu após ser atacado por um jacaré de quase 3,7 metros na tarde de sexta-feira (16), às margens do lago Apopka, na Flórida. Steven Hamilton, morador de Winter Garden, pescava no Dr. Bradford Memorial Park, a cerca de 24 quilômetros a noroeste de Orlando, quando foi atacado, por volta das 17h, segundo a polícia local.

De acordo com o chefe dos bombeiros de Winter Garden, Jose Gainza, a presença de outros jacarés ativos na água dificultou as tentativas de resgate. O corpo de Hamilton foi recuperado aproximadamente duas horas após o ataque.

Este foi o segundo ataque fatal de jacaré registrado na Flórida em 2026. Em junho, Brittany Clark, de 31 anos, morreu após ser atacada por um animal de cerca de quatro metros perto de sua casa, em Oviedo.

Autoridades alertam para os riscos

O capitão da polícia Michael Mason afirmou que as autoridades não haviam recebido alertas prévios sobre a presença do jacaré perto da margem. Segundo ele, o lago abriga uma grande quantidade desses animais.

A polícia iniciou uma investigação conjunta com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC). Agentes especializados capturaram e mataram o jacaré envolvido no ataque.

Dados estaduais indicam que as duas mortes registradas em 2026 elevam para 34 o número de pessoas mortas por jacarés no estado desde 1948.

Após a morte de Clark, o deputado federal republicano Greg Steube apresentou uma proposta para avaliar os impactos das regras federais de proteção do jacaré-americano sobre a capacidade da Flórida de remover animais considerados uma ameaça em áreas residenciais e comerciais.

As autoridades reforçam que moradores e visitantes devem manter distância da vida selvagem, mesmo quando os animais parecem tranquilos. A recomendação é redobrar a atenção perto de lagos e outros ambientes onde jacarés possam estar presentes.

Fonte: ABC