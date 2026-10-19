JetBlue lança serviço de primeira classe e amplia aposta em passageiros de alta renda no sul da Flórida

A companhia aérea JetBlue anunciou o lançamento do BlueFirst, novo serviço de primeira classe para voos domésticos e algumas rotas internacionais, em uma estratégia para atrair passageiros dispostos a pagar mais por conforto e serviços exclusivos no sul da Flórida.

O primeiro voo diário com a nova categoria está previsto para 8 de dezembro, entre o Aeroporto Logan, em Boston, e o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Nos dias seguintes, o serviço também começará a operar na rota entre Fort Lauderdale e o Aeroporto LaGuardia, em Nova York.

Segundo a empresa, mais de 30 rotas oferecerão o BlueFirst, a maioria com origem ou destino em Fort Lauderdale. Entre elas estão voos para Buffalo, Washington, Charlotte e Nashville. No exterior, o serviço incluirá destinos como Medellín, na Colômbia, e Santo Domingo, na República Dominicana. As tarifas promocionais começarão em US$ 249.

Mais conforto e serviços exclusivos

O BlueFirst terá assentos especiais com cinco polegadas de reclinação e até sete polegadas extras de espaço para as pernas em comparação com os assentos da categoria econômica padrão da companhia.

A experiência também incluirá:

Entretenimento: telas individuais de 13,3 polegadas com conexão Bluetooth.

Alimentação: refeições com prato principal, acompanhamento e sobremesa em voos de pelo menos 899 milhas, além de lanches premium em todos os voos BlueFirst.

Bebidas: vinhos selecionados por especialistas, cafés especiais e chás premium.

Embarque prioritário: acesso ao Grupo 1, espaço reservado para bagagem de mão e prioridade no check-in e no despacho de malas.

Segurança: acesso acelerado à inspeção de segurança em mais de 30 aeroportos participantes.

A CEO da JetBlue, Joanna Geraghty, afirmou que a proposta é oferecer uma experiência de primeira classe mais acessível, combinando conforto, atendimento e preços competitivos.

Fort Lauderdale ganha importância para a companhia

A expansão do serviço premium acompanha o crescimento da JetBlue no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, especialmente após o encerramento das operações da concorrente Spirit Airlines, em 2 de maio.

Nos dias seguintes à saída da Spirit do mercado, a JetBlue adicionou 11 destinos a partir de Fort Lauderdale. No início de julho, a companhia já operava mais de 125 partidas diárias para mais de 55 destinos sem escalas, seu maior cronograma histórico no aeroporto. O número de partidas diárias aumentou mais de 75% em comparação com o mesmo período de 2025.

Até o fim de agosto, a JetBlue havia transportado 6,1 milhões de passageiros em Fort Lauderdale ao longo do ano, alta de 39,8% em relação ao mesmo período de 2025. A empresa passou a liderar o mercado local, com 28% de participação, seguida pela Delta Air Lines, com 13%.

A companhia também está transformando Fort Lauderdale em um centro de conexões, organizando os horários dos voos para facilitar a transferência de passageiros entre destinos. A estratégia permite que viajantes vindos do norte dos Estados Unidos sigam para diferentes cidades do Caribe e da América Latina.

O presidente da JetBlue, Marty St. George, afirmou que a empresa pretende continuar ampliando sua presença no aeroporto e prevê chegar a 150 partidas diárias até fevereiro de 2027.

Fort Lauderdale foi o primeiro destino atendido pela JetBlue em sua história e agora será um dos principais mercados beneficiados pela expansão do novo serviço premium.

Fonte: Miami Herald