Golpe com inteligência artificial clona voz de capitão da polícia na Flórida para aplicar fraudes

Golpistas estão usando inteligência artificial para clonar a voz de agentes da lei e convencer moradores da Flórida de que têm mandados de prisão ou deixaram de comparecer a uma convocação para júri. O objetivo é assustar as vítimas e fazê-las fornecer informações pessoais ou transferir dinheiro.

No condado de Osceola, uma mensagem de voz que circula identifica o suposto autor da ligação como o capitão Steve Moser, integrante real do escritório do xerife local. A mensagem também utiliza a foto do policial disponível no site oficial da instituição.

“Eles clonaram a voz dele e usaram a foto de Steve para dizer que era ele fazendo a ligação, mas não era”, afirmou o xerife Chris Blackmon.

Segundo Blackmon, casos envolvendo falsos mandados de prisão e supostas faltas ao serviço de júri estão se tornando cada vez mais comuns. A polícia estima que tenha registrado cerca de 40 ocorrências desse tipo em 2026 e publicou um alerta nas redes sociais.

O especialista em segurança cibernética Perry Carpenter demonstrou à emissora News 6 como é possível criar uma imitação convincente de uma voz a partir de áudios disponíveis na internet. Segundo ele, algumas ferramentas conseguem clonar uma voz com apenas cinco segundos de gravação, enquanto outras precisam de cerca de 20 segundos.

O xerife reforçou que o escritório não liga para exigir pagamentos como forma de resolver mandados de prisão ou faltas ao júri.

A orientação é desligar imediatamente se alguém ameaçar prender você caso não faça um pagamento urgente. Em seguida, entre em contato diretamente com a agência policial por um número verificado de forma independente, como o publicado em seu site oficial.

Especialistas também alertam que uma voz familiar, uma foto oficial ou até um número de telefone aparentemente legítimo não garantem que a ligação seja verdadeira. Antes de fornecer dados pessoais ou enviar dinheiro, confirme a identidade de quem entrou em contato por meio de uma fonte confiável.

Fonte: Click Orlando