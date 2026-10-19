Homem com máscara de idoso é acusado de assaltar bancos na Flórida; diário chama ladrão de "melhor amigo de Deus"

Um homem de 40 anos foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, acusado de assaltar dois bancos usando uma máscara protética que simulava o rosto de um idoso. Segundo a Procuradoria Federal dos EUA, David Sartin teria cometido os crimes em Largo, em 24 de agosto, e em St. Petersburg, em 15 de setembro.

De acordo com os investigadores, nas duas ocasiões, Sartin teria entrado nas agências, exigido dinheiro dos caixas e pedido que as notas fossem entregues sem dispositivos de tinta usados para marcar cédulas roubadas.

No primeiro assalto, ele teria estacionado um carro nas proximidades, seguido de bicicleta até o banco e fugido pelo mesmo meio. Depois, voltou ao veículo e deixou a região. Imagens de vigilância também teriam registrado movimentos semelhantes antes e depois do segundo roubo.

Disfarces e arma falsa foram encontrados

Durante buscas na casa e em um depósito ligados ao suspeito, agentes encontraram uma bicicleta, roupas, bolsas e materiais que, segundo a investigação, seriam semelhantes aos usados nos assaltos. Entre os itens estavam a máscara de idoso, óculos de armação escura e luvas de trabalho com tinta preta.

Os investigadores também relataram ter encontrado uma arma falsa e roupas compatíveis com o disfarce usado no segundo crime, incluindo camisa social branca, paletó listrado, boné azul-escuro e sapatos pretos.

Em outro imóvel onde Sartin ficava ocasionalmente, as autoridades encontraram uma máscara diferente e um diário intitulado “God’s Best Friend Is a Bank Robber!” — em tradução livre, “O melhor amigo de Deus é um assaltante de bancos”. O caderno, datado de 1º de janeiro de 2021, trazia o nome de Sartin e um desenho acompanhado de uma frase manuscrita sobre um personagem chamado Uncle Henry.

Suspeito tem histórico de assaltos

Segundo a Procuradoria Federal, Sartin estava em liberdade supervisionada quando os novos crimes teriam ocorrido. Ele havia sido condenado em um processo federal relacionado a cinco assaltos a bancos no Texas, em 2016, e recebeu uma pena superior a dez anos de prisão. Naqueles crimes, teria usado uma máscara semelhante e o mesmo veículo citado na investigação mais recente.

Em 2008, ele também foi condenado por tentativa de assalto a banco após tentar roubar uma agência com um comparsa, usando máscaras e disfarces de Halloween, segundo as autoridades.

Sartin responde agora a duas acusações de assalto a banco. Se condenado, poderá receber até 20 anos de prisão federal por cada acusação. As alegações ainda serão avaliadas no processo judicial.

Fonte: Click Orlando