Golpe do falso consulado: brasileiras na Flórida relatam ameaças, isolamento e pressão para movimentar dinheiro

Duas moradoras do estado contam como pessoas que se passaram por funcionários consulares e agentes federais as mantiveram sob medo e sigilo. Em um dos casos, a pressão durou cerca de duas semanas e envolveu uma conta de criptomoedas.

Duas brasileiras que vivem na Flórida relatam ter sido alvo de um golpe elaborado em que criminosos se apresentaram como representantes de consulados brasileiros e integrantes da Polícia Federal. Nos depoimentos enviados ao Gazeta News, as mulheres descrevem ameaças de prisão, ordens para não conversar com familiares e uma sequência de contatos virtuais que transformou suas rotinas em dias de medo.

As identidades foram preservadas a pedido das entrevistadas. Os nomes Mariana e Clara, usados nesta reportagem, são fictícios.

Os episódios ocorreram em momentos diferentes, um no fim de agosto e outro em outubro de 2026. Os relatos apresentam semelhanças, mas não há confirmação de que os responsáveis pertençam ao mesmo grupo. Em ambos, a estratégia foi fazer as vítimas acreditar que precisavam colaborar secretamente com uma investigação criminal para evitar consequências graves.

Uma suposta investigação e um documento atribuído à Polícia Federal

Mariana, a primeira brasileira ouvida pelo Gazeta News, conta que recebeu uma chamada cujo identificador exibia "CONSULADO GERAL DE NY".

O interlocutor afirmou que dados pessoais dela estavam associados a um problema criminal no Brasil e que o caso exigia contato com investigadores. A conversa passou a envolver pessoas que diziam atuar na Polícia Federal e apresentavam acusações e ameaças.

Como parte da pressão, Mariana recebeu um arquivo intitulado "Termo de Confidencialidade e Responsabilidade", apresentado como documento da Polícia Federal.

O material, ao qual a reportagem teve acesso, emprega linguagem jurídica, cita leis brasileiras, exige sigilo até em relação a familiares e ameaça consequências penais e prisão caso a suposta investigada procure outras autoridades.

A existência do documento não comprova qualquer investigação real. Trata-se de material enviado à vítima por pessoas cuja identidade e vínculo institucional não foram comprovados.

Mariana afirma que passou longos períodos conectada, seguindo instruções dos supostos agentes, inclusive um período de aproximadamente 24 horas sob intenso controle das comunicações. Nem o marido foi informado do que estava acontecendo.

A suspeita de fraude ganhou força quando ela procurou informações por conta própria, consultou o ChatGPT e recebeu o alerta de uma prima que atua como advogada no Brasil. Só então conseguiu romper o ciclo de intimidação.

Duas semanas de medo e uma movimentação até a Coinbase

O segundo relato é de Clara, também moradora da Flórida, que conta ter vivido uma situação semelhante no fim de agosto.

Segundo ela, o contato se prolongou por aproximadamente duas semanas. Durante esse período, acreditava que colaborava com uma apuração sigilosa ligada ao Brasil. Pessoas que se apresentavam como autoridades eram duras e a repreendiam quando questionava o procedimento.

"Eu não conseguia ver como isso podia ser trote", relata.

Segundo Clara, a explicação era construída em muitas etapas, com novas exigências e detalhes que pareciam justificar a necessidade de silêncio.

Ela afirma que chegou a ter medo de pesquisar na internet, imaginando que os interlocutores poderiam identificar seu endereço de IP e interpretar a busca como tentativa de vazar informações.

A abordagem também alcançou suas finanças nos Estados Unidos.

Clara havia aberto recentemente uma conta individual no Chase e movimentou valores entre contas próprias. Depois, tentou transferir recursos para uma conta também de sua titularidade na Coinbase, plataforma de criptomoedas.

Até esse momento, diz, considerava as operações seguras justamente porque não estava enviando dinheiro diretamente a terceiros.

O ponto de virada ocorreu quando recebeu uma ligação de verificação do banco.

Durante a conversa, ouviu advertências de que autoridades e policiais não solicitam determinados procedimentos financeiros por telefone.

"Naquele momento, a ficha começou a cair", recorda.

A mulher questionou por que bancos americanos estariam envolvidos em um suposto problema investigado no Brasil.

Depois de conversar com o marido, Clara passou a confrontar a história.

Usou outro telefone para tentar retornar a um número apresentado como sendo do consulado, mas não obteve atendimento nem encontrou uma identificação oficial que confirmasse a origem do contato.

Ao pesquisar o assunto, localizou um alerta consular sobre abordagens fraudulentas.

Na chamada seguinte, ela exigiu que os participantes ligassem as câmeras e apresentassem documentos que comprovassem suas identidades.

Uma mulher que se dizia delegada da Polícia Federal reagiu com irritação.

Clara respondeu que procuraria um advogado e não continuaria a conversa.

Um homem que se apresentava como integrante da CIA ainda recomendou que deixasse o dinheiro na Coinbase enquanto buscava o FBI.

Não há comprovação de que agentes verdadeiros da Polícia Federal, CIA ou FBI tenham participado dessas conversas. Tampouco o relato permite afirmar que os suspeitos chegaram a acessar a conta da vítima ou a receber valores.

Clara diz que reforçou as medidas de autenticação e segurança de sua conta. As movimentações descritas por ela ocorreram, segundo seu depoimento, entre contas de sua própria titularidade.

A vergonha depois do medo

Mesmo depois do encerramento dos contatos, Clara diz que continuou sentindo constrangimento por ter acreditado nas ameaças.

"Eu ainda tenho um pouco de vergonha", afirma.

A sensação, porém, deu lugar à vontade de contar a experiência para evitar que outras pessoas sejam manipuladas pela mesma narrativa.

"A minha vontade é de pegar e contar para todo mundo, para que ninguém passe por isso."

O isolamento imposto pelos interlocutores foi decisivo nos dois relatos.

Ao proibir conversas com parentes, exigir sigilo e associar qualquer dúvida a uma possível infração penal, os suspeitos reduziram as oportunidades de checagem.

As duas mulheres descrevem o momento em que conversar com alguém de confiança ajudou a interromper a situação.

Alerta oficial: consulado não investiga crimes

O Ministério das Relações Exteriores publicou alertas sobre fraudes em nome de consulados brasileiros nos Estados Unidos.

As orientações oficiais explicam que repartições consulares não conduzem investigações criminais e recomendam não compartilhar documentos ou informações bancárias com pessoas que fazem esse tipo de abordagem.

O nome ou o telefone de um consulado exibido no identificador de chamadas não garante a autenticidade da ligação.

A agência americana de proteção ao consumidor FTC também alerta que falsos agentes do governo podem alegar que a vítima está envolvida em crimes e orientar transferências bancárias ou compras de criptomoedas para supostamente proteger recursos.

A Coinbase divulgou, em setembro de 2026, um aviso específico sobre criminosos que fingem ser policiais, agentes federais ou funcionários de embaixadas e pressionam vítimas a abrir contas e movimentar valores. A plataforma esclarece que agentes legítimos não exigem transferências de criptomoedas nessas circunstâncias.

Como agir diante de uma ligação suspeita

A orientação é interromper a comunicação e verificar diretamente com o consulado, a polícia ou o banco por meio de canais obtidos de forma independente.

Não se deve aceitar ordens de sigilo sobre uma chamada inesperada, compartilhar senhas ou códigos de autenticação, instalar programas de acesso remoto nem transferir dinheiro por solicitação de supostos agentes.

Quem já compartilhou dados ou movimentou valores deve procurar o banco ou a plataforma imediatamente, trocar credenciais e guardar mensagens, números, documentos e comprovantes.

Nos Estados Unidos, tentativas de fraude podem ser relatadas à Federal Trade Commission em ReportFraud.ftc.gov e ao centro de denúncias de crimes digitais do FBI, em IC3.gov.

Os casos narrados pelas duas brasileiras mostram como a falsa autoridade e o medo de uma acusação criminal podem ser usados para aprisionar psicologicamente uma pessoa, mesmo sem que ela saia de casa.



