Flórida se prepara para executar veterano da Guerra do Vietnã condenado por matar policial

A Flórida se preparava para realizar nesta terça-feira sua 18ª execução de 2026, sob o governo do republicano Ron DeSantis. William Reaves, de 77 anos, foi condenado à morte pelo assassinato em primeiro grau do policial Richard Raczkowski, do condado de Indian River, em 1986.

A execução estava prevista para começar às 18h, por meio de injeção letal, na Prisão Estadual da Flórida, perto de Starke. Caso seja realizada, Reaves será o oitavo detento com mais de 70 anos executado no estado neste ano.

Segundo registros judiciais, Raczkowski atendeu a uma chamada para o número de emergência 911 em uma loja de conveniência em Vero Beach, em setembro de 1986. Reaves reconheceu ter feito a ligação de um telefone público do lado de fora do estabelecimento.

Durante a conversa entre os dois, uma arma caiu da bermuda de Reaves. Os homens entraram em luta pelo revólver, e Reaves conseguiu recuperá-lo. De acordo com os investigadores, o policial tentou fugir, mas foi atingido por quatro disparos e morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.

Reaves foi condenado à morte pela primeira vez cerca de um ano depois do crime. A Suprema Corte da Flórida anulou a condenação devido a um conflito de interesses envolvendo o promotor e determinou um novo julgamento. Em 1992, ele foi novamente condenado à pena capital. Seus recursos posteriores não tiveram sucesso, e a Suprema Corte estadual rejeitou os últimos pedidos na semana passada. Recursos ainda estavam pendentes na Suprema Corte dos Estados Unidos.

A defesa questionou o método de execução utilizado na Flórida, que combina três medicamentos: um sedativo, um agente paralisante e uma substância que interrompe o funcionamento do coração. Os advogados também argumentaram que os jurados responsáveis por recomendar a pena de morte não foram informados de que o Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA havia classificado Reaves como 100% incapacitado devido ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), atribuído ao serviço militar na Guerra do Vietnã.

Na segunda-feira, mais de 100 veteranos enviaram uma carta a DeSantis pedindo que ele suspendesse a execução.

Flórida se aproxima de recorde de execuções

O estado registrou 19 execuções em 2025, o maior número anual de sua história. Se a execução de Reaves e outra prevista para novembro ocorrerem conforme o cronograma, a Flórida igualará essa marca em 2026.

No ano passado, 47 pessoas foram executadas nos Estados Unidos. Neste ano, a Flórida já responde por mais da metade das 31 execuções realizadas no país até o momento. Em julho, o estado executou dois detentos no mesmo dia, algo que não ocorria em nenhum estado americano havia quase uma década.

Ron DeSantis, cujo mandato termina em janeiro, já afirmou que pretende garantir justiça às famílias das vítimas que esperam há décadas pela execução das sentenças de morte.

A próxima execução prevista na Flórida é a de Jesse Guardado, de 64 anos, marcada para 5 de novembro. Ele foi condenado por roubar e matar uma mulher em 2004 para comprar drogas.

Fonte: NBC