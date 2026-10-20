Voto antecipado começa na Flórida; veja datas, locais e documentos necessários

O voto antecipado para as eleições de meio de mandato de 2026 começou nesta segunda-feira (19) em alguns condados da Flórida. A votação permite que eleitores registrados depositem seus votos presencialmente antes do dia oficial da eleição, marcado para terça-feira, 3 de novembro.

As datas, os horários e os locais de votação variam conforme o condado. Pela legislação estadual, todos os condados devem oferecer a modalidade entre 24 e 31 de outubro, mas as autoridades eleitorais locais podem ampliar o período. Em Miami-Dade, Broward e Palm Beach, por exemplo, o voto antecipado está previsto de 19 de outubro a 1º de novembro. Em Monroe, o calendário vai até 31 de outubro.

Durante o período antecipado, os eleitores podem votar em qualquer local de votação autorizado dentro do condado em que estão registrados, sem precisar comparecer ao local designado para o dia da eleição.

Quais documentos são necessários?

Para votar presencialmente, é preciso apresentar um documento de identificação válido, com foto e assinatura. Entre os documentos aceitos estão carteira de motorista da Flórida, carteira de identidade estadual, passaporte americano, identificação militar, cartão de identificação de veterano, licença para porte de arma emitida pela Flórida e determinadas identificações funcionais do governo.

O cartão de informação eleitoral não é aceito como documento de identificação. Quem comparecer sem a documentação exigida poderá votar provisoriamente, mas a validade do voto dependerá da análise das autoridades eleitorais.

Ainda é possível se registrar para votar?

Não para esta eleição. O prazo de registro eleitoral terminou em 5 de outubro. A Flórida exige que o eleitor se registre pelo menos 29 dias antes da eleição e não permite o registro no mesmo dia da votação.

Quem fez a solicitação antes do encerramento do prazo pode consultar a situação do cadastro no site oficial Register to Vote Florida.

Qual é o prazo para solicitar o voto pelo correio?

Os eleitores que preferem votar pelo correio devem solicitar a cédula até as 17h de quinta-feira, 22 de outubro. Para que o voto seja contabilizado, a cédula preenchida precisa chegar ao escritório do Supervisor de Eleições do condado até as 19h do dia 3 de novembro. A data do carimbo postal não substitui o prazo de recebimento.

Quem já solicitou uma cédula pelo correio, mas decidir votar presencialmente, também poderá fazê-lo. A orientação é levar a cédula recebida ao local de votação antecipada. Caso não a tenha em mãos, os funcionários eleitorais precisarão verificar se ela já foi recebida antes de liberar uma cédula regular. Se não for possível confirmar a situação, poderá ser necessário votar provisoriamente.

Quais cargos estarão em disputa?

Nas eleições gerais de 3 de novembro, os eleitores da Flórida escolherão representantes para cargos importantes, incluindo governador, uma cadeira no Senado dos Estados Unidos e vagas na Câmara dos Representantes.

Também haverá disputas para procurador-geral estadual e outros cargos do governo da Flórida. Dependendo do condado e do distrito eleitoral, a cédula poderá incluir candidatos à Assembleia Legislativa estadual, cargos locais, posições judiciais e propostas submetidas à votação popular.

Como as cédulas variam de acordo com o endereço eleitoral, as autoridades recomendam consultar o modelo individual antes de votar.

Quando será o dia oficial da eleição?

A eleição geral está marcada para terça-feira, 3 de novembro de 2026. Os locais de votação funcionarão das 7h às 19h, no horário local. Quem estiver na fila quando as urnas fecharem poderá votar.

Diferentemente do voto antecipado, no dia oficial o eleitor deverá comparecer ao local de votação designado para seu distrito.

Para consultar os locais, horários, a situação do cadastro e outras informações, os eleitores podem acessar o site da Divisão Eleitoral da Flórida ou entrar em contato com o escritório eleitoral do condado onde estão registrados.

Fonte: CBS