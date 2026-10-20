Homem é preso suspeito de tentar sequestrar menina de 13 anos em posto na Flórida

Um homem de 32 anos foi preso na segunda-feira, suspeito de tentar sequestrar uma adolescente de 13 anos em um posto de combustível em Miramar, no sul da Flórida.

De acordo com a polícia, Michael Polanco teria abordado a vítima por volta das 17h34 em um posto da Shell localizado no número 2840 da South State Road 7. Após o incidente, ele fugiu em direção ao oeste, mas foi localizado por policiais nas proximidades, depois de uma denúncia de outra ocorrência.

A vítima e uma testemunha reconheceram o suspeito, que foi detido e levado à cadeia principal do condado de Broward.

Polanco enfrenta acusações de agressão com lesão corporal e sequestro com lesão corporal ou intimidação da vítima. As autoridades não divulgaram detalhes sobre como a adolescente conseguiu escapar nem informaram se ela sofreu ferimentos.

Segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes por crimes violentos e outras ocorrências, incluindo agressão grave, invasão de propriedade com agressão, delitos relacionados a narcóticos e exposição dos órgãos sexuais.

Fonte: NBC