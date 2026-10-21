Escolas de Orange County perdem 8 mil alunos, incluindo cerca de 5 mil imigrantes

O distrito escolar público de Orange County, na região central da Flórida, perdeu cerca de 8 mil alunos desde outubro de 2025. Do total, aproximadamente 5 mil eram estudantes imigrantes, segundo dados fornecidos pelo próprio distrito ao canal News 6.

Em outubro do ano passado, as escolas públicas do condado tinham mais de 182 mil estudantes. Atualmente, o número está em torno de 174 mil. Os dados também mostram que a quantidade de alunos imigrantes caiu de 19.539 no início do ano letivo de 2024-2025 para 18.517 em 2025-2026 e 13.211 em 2026-2027.

Entre as comunidades mais afetadas estão a haitiana e a venezuelana. O distrito registrou uma redução de aproximadamente 715 estudantes haitianos em um ano. Já o número de alunos venezuelanos caiu de mais de 4.900, há dois anos, para cerca de 1.900 atualmente.

Segundo Vanos, representante do distrito, parte das famílias deixou a região, enquanto outras podem continuar na Flórida Central, mas têm medo de sair de casa ou matricular os filhos na escola em meio às preocupações com a imigração.

O fim do Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) para determinados grupos de imigrantes pode ser um dos fatores por trás da queda, segundo a representante. A incerteza sobre as políticas migratórias também pode estar desestimulando novas famílias a se mudarem para a região.

Distrito tenta recuperar matrículas

Para atrair mais estudantes, o distrito contratou uma empresa de consultoria especializada em estratégias de recrutamento. Vanos, porém, reconhece que campanhas de divulgação podem ter pouco efeito se as famílias não se sentirem seguras para voltar às escolas.

A queda nas matrículas também pode estar relacionada a outros fatores. A expansão do programa de vouchers escolares da Flórida, em 2023, ampliou as opções de educação para as famílias, enquanto mudanças demográficas, como a redução da taxa de natalidade, também podem contribuir para a diminuição do número de alunos.

Os números divulgados pelo distrito não incluem estudantes matriculados em escolas charter, instituições públicas que operam com maior autonomia administrativa.

Fonte: Click Orlando