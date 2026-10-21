Câmeras ajudam a identificar suspeito de vários arrombamentos em Miami Beach

Um homem de 57 anos foi preso em Miami Beach, na Flórida, suspeito de envolvimento em uma série de arrombamentos a estabelecimentos comerciais na região de North Beach. Segundo o Departamento de Polícia de Miami Beach, imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para identificar o suspeito, Kevin Reilley.

Um dos crimes investigados ocorreu em 16 de outubro, por volta das 7h28, em uma loja chamada 7TY ONE, localizada na 1130 Normandy Drive.

De acordo com o relatório policial, o suspeito teria usado uma pedra para quebrar a porta de vidro do estabelecimento, que estava vazio, e entrar no local. Já no interior da loja, ele teria ido até a área atrás do balcão de atendimento e arrancado à força a gaveta de uma caixa registradora que continha aproximadamente US$ 450.

Durante a investigação, os detetives analisaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram semelhanças com outro arrombamento comercial que já estava sendo investigado na região. A partir da análise dos vídeos, os policiais identificaram Reilley como suspeito dos crimes.

Em outro caso investigado pela polícia de Miami Beach, um homem teria entrado em um estabelecimento pela porta principal, seguido diretamente até o caixa, tentado abri-lo e, em seguida, arrancado o equipamento antes de deixar o local.

Reilley foi localizado em Miami Beach no dia 19 de outubro e preso sem incidentes. Segundo as autoridades, ele vestia shorts e botas e carregava uma mochila que correspondiam às características observadas nas imagens de vigilância.

Suspeito enfrenta várias acusações

Em comunicado, o chefe de polícia de Miami Beach, Wayne A. Jones, afirmou que proteger os estabelecimentos comerciais e responsabilizar os autores de crimes são prioridades da corporação.

O chefe também destacou o trabalho dos policiais e investigadores e reforçou o compromisso da instituição com a segurança da comunidade de North Beach.

Segundo o departamento, Reilley enfrenta várias acusações, incluindo invasão de estrutura desocupada com o rosto coberto, posse de ferramentas para arrombamento, danos criminosos à propriedade e furto de pequeno valor.

Fonte: NBC