Caso de médico brasileiro preso no aeroporto de Miami é encerrado sem condenação

Marcos Danilo Assunção Oliveira, acusado em agosto de retirar objetos de malas de passageiros, voltou ao Brasil. Família e assessoria relatam que ele enfrentava uma crise de saúde mental e agora recebe cuidados em Belo Horizonte.

O processo criminal contra o médico brasileiro Marcos Danilo Assunção Oliveira, de 68 anos, preso em agosto no Aeroporto Internacional de Miami, foi encerrado em 2 de outubro de 2026 sem condenação. No cadastro público do Tribunal de Miami-Dade, as acusações de grand theft em terceiro grau aparecem com a indicação “No Action”, usada quando não há prosseguimento da acusação. O registro não apresenta uma conclusão judicial sobre o que ocorreu no aeroporto.

A prisão, em 23 de agosto, teve ampla repercussão. Na época, o Gazeta News noticiou que, segundo o relatório policial, câmeras de segurança teriam registrado o médico retirando malas de esteiras na área de bagagens da American Airlines, abrindo-as e pegando objetos antes de devolvê-las. A polícia informou ter identificado três possíveis vítimas e estimou os itens em aproximadamente US$ 1.350. Essas eram as alegações apresentadas pelas autoridades no momento da prisão, não fatos estabelecidos por condenação.

Agora, familiares e representantes da Legal Help 4 You LLC afirmam que Marcos Danilo atravessava um período de grave vulnerabilidade e uma crise de saúde mental durante sua permanência nos Estados Unidos. Segundo eles, o médico ficou desorientado e precisou de apoio para ser localizado e receber assistência. A família apresenta esse contexto para explicar sua condição naquele período; o encerramento do processo, por si só, não estabelece uma relação médica ou jurídica entre a crise relatada e as acusações.

De acordo com a assessoria, após o encerramento do caso e a resolução das questões necessárias à viagem, o médico retornou ao Brasil em 17 de outubro. A família informa que ele está em Belo Horizonte, onde recebe acompanhamento especializado.

O desfecho muda um ponto essencial da notícia publicada em agosto: Marcos Danilo não foi condenado pelas acusações relacionadas ao episódio no aeroporto. Também evidencia a importância de acompanhar o resultado de um processo depois da repercussão inicial de uma prisão, distinguindo a versão apresentada pela polícia, as informações prestadas pela família e o que efetivamente consta nos registros judiciais.

Fontes: matéria anterior do Gazeta News; consulta pública do processo F26016813 no Tribunal de Miami-Dade. As informações sobre saúde, assistência e retorno ao Brasil foram fornecidas à redação pela família e pela assessoria.