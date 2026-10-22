Motoristas de Broward recebem mais de 20 mil multas por desrespeitar ônibus escolares

Motoristas do condado de Broward, no sul da Flórida, já receberam mais de 20 mil notificações de infração por não parar diante de ônibus escolares com o sinal de parada acionado. Desde o início da fiscalização por câmeras, neste ano letivo, o sistema registra entre 2 mil e 4 mil possíveis violações por semana.

Os ônibus foram equipados com várias câmeras, que registram as infrações de diferentes ângulos. Antes de uma multa ser emitida, um policial analisa as imagens para confirmar que houve desrespeito à sinalização. Após um período inicial de tolerância de um mês, as multas de US$ 225 começaram a chegar pelo correio em 9 de setembro.

Segundo Michael Gregory, chefe de segurança do distrito escolar, o volume de infrações surpreendeu as autoridades. O policial Michael Rosario, da unidade de polícia das escolas de Broward, afirma que muitos motoristas tentam ultrapassar os ônibus parados, em vez de reduzir a velocidade.

A fiscalização ganha destaque durante a Semana Nacional de Segurança no Transporte Escolar, iniciada na segunda-feira. O distrito escolar de Broward lançou uma iniciativa para orientar os alunos sobre segurança dentro e ao redor dos ônibus, mas também busca conscientizar pais e demais motoristas.

Pela lei, quando o ônibus para, as luzes começam a piscar e o braço de sinalização é estendido, os veículos devem parar. A regra existe para proteger crianças que embarcam, desembarcam ou atravessam a rua.

A empresa BusPatrol, responsável pelo sistema de fiscalização, afirma que o alto número inicial de multas não significa necessariamente que os motoristas de Broward sejam mais imprudentes. Segundo a companhia, é comum que as infrações diminuam depois que a população se acostuma à fiscalização. A expectativa é que o mesmo aconteça no condado, como ocorreu em Miami-Dade após a implantação do programa no ano passado.

Fonte: NBC