Flórida confirma caso de dengue contraída localmente e reforça combate a mosquitos

Autoridades de saúde do condado de Seminole, na Flórida, confirmaram um caso de dengue contraída localmente na região de Winter Springs. Após a confirmação, equipes de controle de mosquitos intensificaram o monitoramento e reforçaram as orientações para que os moradores adotem medidas de prevenção.

Segundo Alan Harris, diretor do Departamento de Gerenciamento de Emergências do condado, a pessoa infectada não mora na região, mas trabalha regularmente no local e relatou ter sido picada por mosquitos nas proximidades do trabalho.

O caso ocorre em meio ao aumento da preocupação com doenças transmitidas por mosquitos na Flórida Central. Na semana anterior, o condado de Brevard registrou seu primeiro caso de dengue contraída localmente, enquanto o condado vizinho de Orange contabilizou cinco casos.

Chuvas favorecem a reprodução de mosquitos

De acordo com Harris, as chuvas recentes criaram condições favoráveis à reprodução dos mosquitos, aumentando a preocupação das autoridades sanitárias.

No mês passado, equipes de controle de mosquitos do condado de Seminole realizaram aplicações para combater os insetos em mais de 32 mil acres de território, além de tratar áreas com larvicidas.

O monitoramento também inclui armadilhas para captura de mosquitos e galinhas sentinelas, utilizadas para ajudar a identificar a circulação de vírus na comunidade. Segundo Harris, essas medidas já faziam parte da rotina do condado, mas foram intensificadas após a confirmação do caso.

As autoridades também investigam outras duas possíveis infecções. As amostras estão sendo analisadas em laboratório, e novas medidas poderão ser adotadas caso os casos sejam confirmados como transmissões locais.

Dengue é transmitida pela picada de mosquito infectado

A dengue não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra. A infecção ocorre principalmente pela picada de mosquitos infectados. Os sintomas podem aparecer em até 15 dias após a picada e incluem febre, manifestações semelhantes às da gripe e erupções na pele.

Embora a maioria dos casos não seja fatal, a doença pode evoluir para quadros graves e exige atenção aos sintomas.

Para reduzir o risco de transmissão, as autoridades recomendam:

Usar repelentes que contenham DEET, seguindo as instruções do rótulo.

Vestir roupas de proteção, especialmente em áreas com grande presença de mosquitos.

Eliminar água parada em quintais, vasos, recipientes, calhas e outros locais que possam servir de criadouro.

As autoridades de Seminole alertam que o caso confirmado pode não ser o último do ano e pedem que os moradores mantenham as medidas preventivas, principalmente após períodos de chuva.

Fonte: Click Orlando