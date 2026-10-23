Flórida terá fim de semana de chuva forte, ventos intensos e risco de alagamentos

Marés excepcionalmente altas podem agravar as inundações costeiras no sul do estado entre sábado e o início da próxima semana. Na Flórida Central, a previsão é de rajadas de até 72 km/h, pancadas isoladas e condições perigosas nas praias.

O sul da Flórida se prepara para um fim de semana de tempo instável, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e marés excepcionalmente altas, conhecidas como King Tides. A combinação desses fatores pode aumentar o risco de alagamentos em áreas costeiras e urbanas.

O Centro de Previsão do Tempo dos Estados Unidos identificou risco moderado de chuvas excessivas e inundações repentinas para sábado, 24 de outubro. A área de atenção inclui principalmente a região metropolitana da costa leste, entre áreas próximas a Port St. Lucie e o norte de Miami.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de inundação costeira para Miami-Dade, Broward e Palm Beach, inicialmente válidos até as 23h de quinta-feira. A previsão é de alagamentos moderados durante os períodos de maré alta, com possíveis impactos em ruas, estacionamentos e regiões de baixa altitude.

Em Palm Beach, também há alerta para ondas fortes, com alturas entre 1,5 e 2,1 metros. O risco de correntes de retorno permanece elevado nas praias da costa atlântica.

Chuva pode ultrapassar 17 centímetros

As pancadas mais intensas devem começar no sábado e atingir diferentes áreas de Miami-Dade, Broward e Palm Beach. Os acumulados previstos variam conforme o cenário meteorológico: as estimativas menos preocupantes apontam entre 2,5 e 5 centímetros de chuva, enquanto os cenários mais severos indicam de 12,7 a 17,8 centímetros em 48 horas. Em pontos isolados, os volumes podem ser ainda maiores.

O domingo pode concentrar condições mais difíceis, com ventos sustentados entre 40 e 48 km/h e rajadas superiores a 64 km/h. A chuva poderá continuar até segunda-feira, prolongando o risco de alagamentos, especialmente em áreas com drenagem deficiente.

Marés altas podem agravar os alagamentos

O período de King Tides está previsto para ocorrer entre 24 e 30 de outubro, com o pico astronômico anual na costa leste esperado para terça-feira, dia 27. Nos Florida Keys, os níveis mais altos são esperados nos dias 28 e 30.

Esse fenômeno ocorre quando o alinhamento gravitacional entre Sol, Lua e Terra favorece marés excepcionalmente altas. Ventos persistentes vindos do mar, ondas fortes e sistemas de baixa pressão podem elevar ainda mais o nível da água.

Se a maré alta coincidir com chuvas intensas, a água da chuva também poderá encontrar mais dificuldade para escoar, aumentando o risco de alagamentos provocados tanto pela água do mar quanto pelo acúmulo de precipitação.

Flórida Central terá ventos fortes e pancadas isoladas

Na região central do estado, a previsão também indica mudanças no tempo durante o fim de semana. Depois de um dia de sol e temperaturas agradáveis, a formação de uma área de baixa pressão no Atlântico deve favorecer o aumento de nuvens, pancadas isoladas e ventos mais intensos.

A probabilidade de chuva no sábado varia entre 30% e 40%, com possibilidade de pancadas residuais no domingo. As temperaturas máximas devem ficar entre 25°C e 28°C, enquanto as mínimas permanecem entre 18°C e 24°C.

Nas áreas costeiras, as rajadas podem chegar a aproximadamente 64 a 72 km/h. A combinação de ventos fortes e marés elevadas também pode provocar erosão nas praias e pequenos alagamentos costeiros.

Ondas fortes, mar agitado e risco elevado de correntes de retorno devem tornar as condições perigosas para os banhistas. Autoridades locais recomendam que a população evite entrar no mar.

Sem previsão de atividade tropical relevante

No Atlântico, a tempestade tropical Josephine perdeu suas características tropicais, e seus remanescentes continuam se afastando dos Estados Unidos. Segundo a previsão divulgada, não há expectativa de atividade tropical nos sete dias seguintes.

As condições meteorológicas ainda podem mudar, especialmente em relação ao volume de chuva e à intensidade dos ventos. A população deve acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos.

Fonte: NBC/FOX