Flórida prende 50 pessoas em operação contra reformas sem licença; 18 estavam em situação migratória irregular, diz polícia

Investigação de quatro meses utilizou policiais disfarçados de clientes para identificar profissionais que ofereciam serviços de construção sem autorização. Autoridades alertam para riscos de fraudes e prejuízos aos proprietários.

Uma operação policial no condado de Hillsborough, na região de Tampa, na Flórida, terminou com 50 pessoas presas por suspeita de oferecer serviços de construção e reformas sem as licenças profissionais exigidas por lei. Entre os detidos, 18 foram identificados pelas autoridades como imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela FOX 13 Tampa Bay.

Os resultados da investigação, denominada Operation Bad Builder (Operação Mau Construtor, em tradução livre), foram apresentados na quinta-feira, 22 de outubro, pelo xerife Chad Chronister.

A operação aconteceu entre 1º de junho e 2 de outubro de 2026 e foi conduzida por investigadores da unidade de combate a fraudes na construção do Gabinete do Xerife de Hillsborough.

Policiais se passaram por clientes

Durante a investigação, agentes disfarçados utilizaram um imóvel em Riverview para simular a contratação de serviços de reformas e manutenção residencial.

Os suspeitos foram identificados por meio de anúncios publicados nas redes sociais, plataformas digitais e denúncias de moradores que relataram problemas com serviços contratados anteriormente.

Os investigadores entravam em contato com os profissionais, solicitavam orçamentos e verificavam se eles possuíam as licenças exigidas para realizar determinados trabalhos.

Segundo as autoridades, parte dos investigados já havia sido denunciada por consumidores que pagaram por reformas mal executadas ou serviços que nunca foram concluídos.

Dezoito presos estavam irregulares nos Estados Unidos

De acordo com a FOX 13 Tampa Bay, que acompanhou a divulgação dos resultados da operação, as autoridades informaram que 18 das 50 pessoas presas estavam em situação migratória irregular.

Até a divulgação da reportagem, não haviam sido informadas as nacionalidades desses detidos, nem se existem brasileiros entre eles.

Também não foram esclarecidos possíveis encaminhamentos ao Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) ou a existência de processos de deportação relacionados às prisões.

A investigação teve como foco principal a atuação de profissionais sem as licenças obrigatórias para determinados serviços de construção.

Suspeitos já tinham antecedentes criminais

Entre os casos destacados pelo Gabinete do Xerife está o de Calvin Wilson, de 40 anos, acusado de assumir projetos de reformas e deixar imóveis em condições piores, causando prejuízos financeiros aos proprietários.

Segundo a FOX 13, durante a investigação ele apresentou um orçamento de US$ 14 mil para serviços de climatização e teria solicitado o pagamento antecipado de metade do valor.

Outro detido foi Steven Andreassen, de 56 anos, suspeito de oferecer serviços elétricos sem a licença profissional exigida.

De acordo com as autoridades, ambos tinham registros anteriores de prisão. Os episódios foram citados pela polícia para justificar a preocupação com a segurança de consumidores.

As acusações decorrentes da operação ainda estão sujeitas à análise da Justiça.

Reforma sem licença pode trazer riscos

O xerife Chad Chronister afirmou que o licenciamento profissional não representa apenas uma exigência burocrática, mas uma medida de proteção aos consumidores.

Serviços realizados sem a qualificação necessária podem comprometer instalações elétricas, telhados e estruturas residenciais, além de provocar gastos adicionais para corrigir trabalhos mal executados.

A preocupação é especialmente relevante na Flórida, onde proprietários continuam realizando reparos após tempestades e furacões.

O que os brasileiros precisam saber

A legislação da Flórida exige licenças específicas para diversas atividades da construção civil, incluindo serviços elétricos, hidráulicos, instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado e determinados trabalhos em telhados e estruturas.

Entretanto, nem toda atividade de manutenção exige licença estadual. Alguns serviços de pintura, instalação de pisos e pequenos reparos podem estar dispensados dessa exigência, dependendo da natureza do trabalho e das regras municipais.

É importante destacar que licença profissional e situação migratória são questões diferentes. Uma pessoa pode ter autorização para viver e trabalhar nos Estados Unidos e, ainda assim, precisar de uma licença específica para executar determinadas atividades.

O Departamento de Regulamentação Empresarial e Profissional da Flórida (DBPR) orienta consumidores e trabalhadores a consultarem as exigências antes de contratar ou oferecer serviços.

A verificação de licenças pode ser realizada gratuitamente pelo site oficial www.MyFloridaLicense.com.

As autoridades também recomendam solicitar comprovantes de seguro, exigir contratos por escrito e evitar o pagamento integral antes da conclusão dos trabalhos.

Fontes: Hillsborough County Sheriff’s Office, FOX 13 Tampa Bay e Florida Department of Business and Professional Regulation (DBPR).