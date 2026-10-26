Tiroteio perto de universidade na Flórida deixa 12 feridos, incluindo seis crianças

Um tiroteio perto do estádio de futebol da Universidade Agrícola e Mecânica da Flórida (FAMU), em Tallahassee, deixou 12 pessoas feridas na noite de sábado, incluindo seis crianças. Um adolescente de 15 anos foi preso em conexão com o caso, informou a polícia nesta segunda-feira.

Anthony Rivers III enfrenta 11 acusações de tentativa de homicídio em segundo grau e uma acusação relacionada à posse de arma de fogo por pessoa considerada infratora pela Justiça juvenil. Segundo o Departamento de Polícia de Tallahassee, outras prisões não estão descartadas, e a investigação continua em andamento.

Onze pessoas foram atingidas por disparos. Uma 12ª vítima sofreu uma lesão no tornozelo ao tentar fugir do tiroteio. De acordo com as autoridades, seis vítimas dos disparos continuavam hospitalizadas no domingo, uma delas em estado crítico. As outras cinco haviam recebido alta. Inicialmente, a polícia informou que pelo menos três pessoas sofreram ferimentos graves.

A investigação preliminar aponta que uma briga começou antes dos disparos. O tiroteio ocorreu em uma área movimentada após uma partida de futebol, durante o fim de semana de homecoming, celebração tradicional que reúne estudantes, ex-alunos e a comunidade universitária. Segundo a polícia, as vítimas aparentemente não eram os alvos pretendidos.

A universidade informou nas redes sociais que o ataque ocorreu nas proximidades do campus e afirmou que suas instalações continuavam seguras.

Em comunicado divulgado no domingo, a presidente da FAMU, Marva Johnson, manifestou indignação e tristeza diante da violência. Ela também desejou recuperação às vítimas, destacando os impactos físicos e emocionais do episódio.

O técnico principal da equipe de futebol americano da universidade, Quinn Gray, também se pronunciou. Em uma publicação no Facebook, afirmou que a violência precisa acabar e que nenhuma discussão justifica colocar vidas em risco.

“ Ninguém deveria sair da nossa celebração em uma ambulância, e nenhuma criança deveria ser atingida por tiros”, declarou Gray, ao lamentar que o episódio tenha ocorrido durante uma ocasião dedicada à comunidade universitária.

Fonte: CBS