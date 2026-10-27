O preço da gasolina continua acima de US$ 4 por galão na Flórida. Segundo a AAA, o valor médio chegou a US$ 4,09 na segunda-feira, um centavo acima do registrado uma semana antes e quase US$ 1,20 a mais do que no mesmo período do ano passado.

Desde o fim de setembro, o preço médio estadual oscila entre US$ 4,02 e US$ 4,22 por galão.

Os valores variam conforme a região. Na segunda-feira, o menor preço médio foi registrado no condado de Escambia, no extremo oeste do Panhandle, a US$ 3,67 por galão. Já o condado de Monroe, no extremo sul da península, apresentou a maior média: US$ 4,38.

Os condados de Washington, Holmes e Walton, que registraram aumentos expressivos após a passagem do furacão Isaias pela região em 9 de outubro, continuam com preços elevados em comparação com áreas vizinhas. Ainda assim, as médias desses condados, entre US$ 3,90 e US$ 4,03, já ficaram abaixo da média estadual.

O diesel também ficou mais caro. O preço médio na Flórida subiu oito centavos em uma semana, chegando a US$ 6,14 por galão — US$ 2,59 acima do valor registrado um ano antes.

Média nacional também segue elevada

Nos Estados Unidos, a gasolina custava, em média, US$ 4,29 por galão na segunda-feira, um centavo a menos do que na semana anterior, mas US$ 1,23 acima do preço de um ano atrás.

O diesel registrou média nacional de US$ 6,35 por galão, uma diferença de US$ 2,69 em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a AAA, os preços da gasolina podem cair à medida que refinarias e postos passam a utilizar a mistura de inverno, que é mais barata e menos eficiente energeticamente do que a versão de verão, mas facilita a partida dos motores em temperaturas baixas.

A possível redução, porém, continua sendo pressionada pelos preços elevados do petróleo bruto.

Fonte: NBC