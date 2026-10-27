Mãe é presa na Flórida após deixar quatro filhos sozinhos em casa durante viagem de trabalho a Las Vegas

Uma mulher de 50 anos foi presa na Flórida, acusada de deixar os quatro filhos sozinhos em casa por vários dias enquanto viajava a trabalho para Las Vegas. Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, Irene Miller, moradora de Kissimmee, responde a quatro acusações de negligência infantil sem lesões corporais graves.

O caso começou na noite de 21 de outubro, pouco depois das 20h30, quando uma criança ligou para o serviço de emergência e informou que o irmão, de 9 anos, havia se machucado após um halter cair sobre sua cabeça.

Ao chegarem à residência, os policiais constataram que não havia nenhum adulto no local. Os quatro irmãos, de 14, 12, 11 e 9 anos, estavam sem supervisão. O menino ferido foi levado por equipes de emergência ao Celebration Hospital, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, recebeu alta.

Babá não dormia na residência

De acordo com os investigadores, Miller havia viajado em 18 de outubro e informou aos policiais que estava em Las Vegas a trabalho, com retorno previsto para o dia 23.

A mulher afirmou que uma babá sairia de Tampa pela manhã para ajudar as crianças a se prepararem para a escola e verificar como estavam depois. No entanto, segundo os policiais, a babá não tinha a obrigação de passar a noite na residência.

Após o incidente, o pai das crianças foi localizado e concordou em levá-las para sua casa.

Prisão no aeroporto

Investigadores do Gabinete do Xerife do Condado de Osceola organizaram uma abordagem no Aeroporto Internacional de Orlando para encontrar Miller quando ela retornasse de Las Vegas, na sexta-feira, 23 de outubro.

A mulher foi presa ao desembarcar do avião e levada para a cadeia do Condado de Orange. Ela foi formalmente acusada de quatro crimes de negligência infantil sem lesões corporais graves.

Fonte: CBS