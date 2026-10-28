Homem é preso após assaltar dois bancos em Miami em três dias, diz FBI

Um homem de 63 anos foi preso após ser acusado de assaltar dois bancos em Miami em um intervalo de três dias, levando quase US$ 7 mil, segundo documentos judiciais. Oscar Elliot Bryant foi detido na tarde de segunda-feira (26) por agentes do FBI e policiais de Miami.

De acordo com uma denúncia criminal apresentada pelo FBI, Bryant entrou nas duas instituições usando roupas escuras, um moletom com capuz e um boné preto de beisebol do New York Giants. Em ambas as ocasiões, entregou aos caixas bilhetes afirmando estar armado e exigindo dinheiro.

O primeiro assalto ocorreu na sexta-feira, por volta das 11h45, no First American Bank, localizado na 79 E. Flagler St. A mensagem entregue à funcionária dizia: “Você pode tornar isso difícil ou fácil. Eu tenho uma arma. Só quero notas de US$ 50 e US$ 100”. Segundo a denúncia, a caixa temeu pela própria vida e entregou US$ 4.750.

Na segunda-feira, às 9h, Bryant teria entrado no Regions Bank, na 265 SE First St., e repetido a ameaça. Dessa vez, levou US$ 2 mil, informou o FBI.

A funcionária do segundo banco disse aos investigadores que conhecia Bryant pelo nome e que ele já havia sido cliente da instituição. Com base em imagens de câmeras de segurança que mostravam o suspeito saindo de um trem, policiais iniciaram buscas em uma estação do sistema de transporte Metrorail.

Bryant foi encontrado e preso na estação Dr. Martin Luther King Jr. Plaza. Os agentes localizaram US$ 1.679 no bolso de sua jaqueta, conforme os documentos judiciais.

Ainda segundo a denúncia, durante o interrogatório na delegacia, Bryant admitiu ter assaltado os dois bancos e afirmou que usou o dinheiro para comprar roupas, drogas e bebidas alcoólicas.

Ele está detido no Centro Federal de Detenção de Miami. Os documentos consultados não indicavam se Bryant já contava com um advogado.

Fonte: Miami Herald