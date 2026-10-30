Votação antecipada na Flórida termina neste sábado; veja datas e prazos importantes

O período obrigatório de votação antecipada vai até 31 de outubro, mas alguns condados oferecem dias extras. Eleição geral será realizada em 3 de novembro.

Os eleitores da Flórida já podem votar antecipadamente nas eleições gerais de 2026. O período obrigatório começou no sábado, 24 de outubro, e termina neste sábado, 31 de outubro. No entanto, mais de 30 dos 67 condados do estado iniciaram a votação uma semana antes, em 19 de outubro, e alguns poderão manter os locais abertos até 1º de novembro.

A eleição geral está marcada para terça-feira, 3 de novembro, quando serão escolhidos representantes para cargos estaduais e federais, incluindo governador e vice-governador.

De acordo com a Divisão Eleitoral da Flórida, os condados devem oferecer votação antecipada, no mínimo, entre o décimo e o terceiro dia antes da eleição. Os supervisores eleitorais também podem ampliar o período, começando até 15 dias antes e encerrando até dois dias antes da votação.

Por isso, os eleitores devem consultar o site do Supervisor of Elections de seu condado para confirmar os dias e horários disponíveis.

Quais cargos estarão em disputa?

Entre os cargos que estarão nas cédulas dos eleitores estão:

Senador e representantes da Flórida no Congresso dos Estados Unidos;

Governador e vice-governador;

Procurador-geral estadual;

Diretor financeiro do estado;

Comissário de Agricultura;

Senadores estaduais dos distritos com eleições neste ciclo;

Representantes estaduais;

Juízes e outros cargos do sistema judiciário, conforme os mandatos que terminam em janeiro de 2027.

Três emendas constitucionais na cédula

Os eleitores também decidirão sobre três propostas de alteração à Constituição estadual:

Emenda 1: aumenta o limite do Fundo de Estabilização Orçamentária da Flórida, conhecido como fundo para emergências, de 10% para 25% da receita geral arrecadada no ano anterior. A proposta prevê transferências anuais de US$ 750 milhões até atingir o novo limite. O governador Ron DeSantis é contrário à medida e defende que o excedente seja usado, entre outras finalidades, para reduzir impostos.

Emenda 2: cria uma isenção de imposto sobre determinados equipamentos utilizados na produção agrícola e em atividades de turismo rural, como máquinas, ferramentas e computadores.

Emenda 3: amplia a isenção de impostos sobre propriedades residenciais (homestead exemption) referente a tributos que não financiam escolas. O benefício passaria dos atuais US$ 50 mil para US$ 150 mil em 2027 e US$ 250 mil em 2028. Para ter direito à ampliação, o proprietário precisaria comprovar cinco anos de residência na Flórida. A proposta também reduziria de 10% para 5% o limite anual de aumento na avaliação tributária de imóveis que não são residência principal.

Prazos para registro e votação pelo correio

Quem ainda não está registrado para votar não poderá participar desta eleição. O prazo para fazer o registro terminou em 5 de outubro, 29 dias antes da votação.

Também terminou o prazo para solicitar uma cédula de votação pelo correio (vote-by-mail), encerrado em 22 de outubro.

Os eleitores que já receberam a cédula devem devolvê-la com antecedência. O Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) recomenda que os votos sejam enviados pelo menos uma semana antes da eleição para evitar atrasos. Independentemente da data de postagem, a cédula precisa chegar ao escritório do Supervisor of Elections até as 19h do dia 3 de novembro.

Confira as principais datas:

5 de outubro: prazo final para registro de eleitores;

22 de outubro: prazo final para solicitar votação pelo correio;

24 a 31 de outubro: período obrigatório de votação antecipada;

1º de novembro: último dia possível de votação antecipada em condados que ampliarem o calendário;

3 de novembro: dia da eleição geral.

A recomendação é verificar as informações diretamente com o escritório eleitoral do condado, já que datas, horários e locais de votação antecipada podem variar.

Fonte: Florida Today