Menina de 11 anos enfrenta acusação de agressão grave após briga em escola de Miami Beach

Uma menina de 11 anos enfrenta uma acusação criminal por agressão agravada após atacar outra estudante na Nautilus Middle School, em Miami Beach. O episódio aconteceu em 24 de setembro e foi registrado em vídeo por um celular.

De acordo com um relatório da Polícia Escolar de Miami-Dade, a vítima estava sentada no refeitório quando a outra aluna se aproximou, puxou seus cabelos e a derrubou no chão. Em seguida, teria desferido vários socos e chutes na região do abdômen.

As imagens obtidas pela emissora NBC6 mostram que funcionários da escola intervieram cerca de 25 segundos depois do início da briga e separaram as estudantes. A emissora ocultou o vídeo porque as duas envolvidas são menores de idade.

A mãe da vítima afirmou que a filha sofreu ferimentos na cabeça e uma concussão. Segundo ela, a menina não conseguiu retornar às aulas desde o episódio e continua em recuperação, mais de um mês depois.

Acusação e ordem judicial

Durante uma audiência realizada na quinta-feira, a juíza Yery Marrero leu a acusação contra a estudante de 11 anos: um crime de agressão agravada, classificado como felony de segundo grau na legislação da Flórida.

A magistrada também determinou que a menina não mantenha contato com a vítima. A acusada participou da audiência virtualmente, acompanhada da mãe.

Após a sessão, a mãe da estudante ferida chorou ao falar com a imprensa e questionou a falta de intervenção durante o ataque. Ela afirmou que a filha não fez nada para merecer a agressão e cobrou consequências.

Mães apresentam versões sobre conflitos anteriores

A mãe da menina acusada reconheceu que a filha agiu de forma errada, mas afirmou que a escola não conseguiu resolver um conflito entre as estudantes que, segundo ela, já durava semanas.

Ela disse ter procurado repetidamente os funcionários da instituição para pedir ajuda e alegou que a filha vinha sofrendo bullying antes do episódio.

Em comunicado à NBC6, o distrito escolar de Miami-Dade informou que funcionários haviam se reunido com as alunas antes da briga, em uma tentativa de reduzir a tensão entre elas.

O distrito também afirmou que a administração da escola e a polícia escolar responderam imediatamente ao confronto. O caso foi tratado de acordo com o código de conduta dos estudantes e encaminhado às autoridades policiais, segundo a nota.

A menina acusada não frequenta mais a Nautilus Middle School. O julgamento está marcado para 21 de dezembro.

Fonte: NBC