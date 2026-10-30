Usar a seta é obrigatório na Flórida? Veja o que diz a lei

Apesar de muitos motoristas ignorarem o hábito, usar a seta é obrigatório na Flórida. A legislação estadual determina que o condutor sinalize antes de fazer uma conversão ou mudar de direção na via, desde que o movimento possa ser realizado com segurança.

De acordo com a lei, a sinalização deve ser mantida continuamente durante, pelo menos, os últimos 100 pés percorridos antes da conversão — o equivalente a aproximadamente 30 metros. A regra também vale para mudanças de faixa e ultrapassagens, quando outros veículos podem ser afetados pela manobra.

O motorista também não deve frear ou reduzir bruscamente a velocidade sem avisar os veículos que vêm logo atrás. O uso correto da seta ajuda a prevenir acidentes, incluindo colisões traseiras.

Multa e pontos na carteira

Deixar de sinalizar corretamente pode ser considerado uma infração de trânsito não criminal. A penalidade pode incluir multa de até US$ 150, além de três pontos na carteira de habilitação. A infração também pode levar à exigência de participação em um curso de direção defensiva, segundo o escritório de advocacia Umansky, da Flórida.

Sinalização com o braço

A legislação também permite que motoristas indiquem conversões usando o braço esquerdo para fora da janela, durante os últimos 100 pés antes da manobra.

Os sinais são os seguintes:

Conversão à esquerda: braço esquerdo estendido horizontalmente.

Conversão à direita: braço esquerdo dobrado para cima, com a mão apontando para o céu.

Parada ou redução de velocidade: braço esquerdo dobrado para baixo, em direção ao chão. Esse sinal pode ser usado quando as luzes de freio não estiverem funcionando.

Para ciclistas, há uma exceção: não é necessário manter o braço estendido durante todo o período de sinalização quando as duas mãos forem necessárias para manter o controle da bicicleta.

A regra busca garantir que os demais motoristas saibam com antecedência quais movimentos serão feitos no trânsito. Na Flórida, portanto, usar a seta não é uma questão de escolha, mas uma obrigação prevista em lei.

Fonte: Miami Herald