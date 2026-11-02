Jovem filha de brasileiros era copiloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, filha de brasileiros, era copiloto do Learjet 60 que caiu no domingo (1º) em Greenacres, no condado de Palm Beach, na Flórida. As nove pessoas que estavam a bordo morreram. A informação foi confirmada por familiares da jovem ao g1.

A aeronave havia decolado de Austin, no Texas, com destino às Bahamas. Após atingir o solo em uma área residencial, o avião explodiu, provocando uma cratera no asfalto e espalhando destroços pela região.

Nathalia ganhou destaque na imprensa americana em 2023, quando obteve sua licença de piloto particular aos 17 anos — antes mesmo de tirar a carteira de motorista. Na época, cursava o último ano do ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida, e contou à emissora CBS12 News sobre sua trajetória na aviação.

O interesse pela área começou em 2020, quando iniciou os estudos teóricos de pilotagem. A jovem também recebeu influência do pai, que havia começado a pilotar por lazer em 2018 e compartilhava seus conhecimentos com a filha.

Sua formação incluiu aulas teóricas, simuladores, exercícios práticos e avaliações técnicas. Em setembro de 2023, Nathalia conquistou a licença de piloto particular. Na época da entrevista, já havia acumulado 88 horas de voo e estava habilitada a pilotar aeronaves particulares sozinha ou transportar passageiros, desde que não recebesse pagamento pelo serviço.

O treinamento foi custeado pelo distrito escolar de Palm Beach County, por meio de uma academia de aviação voltada a estudantes do ensino médio.

A jovem dizia que seu objetivo era se tornar piloto de uma companhia aérea ou trabalhar na aviação executiva, comandando jatos particulares. Em março de 2026, publicou nas redes sociais uma foto na cabine de um Learjet 60, acompanhada da legenda: “Piloto em comando do Learjet 60! Toda a glória a Deus! Amém!”.

Áudio registra pedido de socorro antes da queda

Uma gravação da comunicação entre a tripulação e os controladores de tráfego aéreo registrou os momentos que antecederam o acidente. No áudio, uma voz feminina relata problemas com gelo e turbulência. Pouco depois, a tripulante declara emergência e informa que a aeronave estava perdendo altitude rapidamente.

“Mayday, Mayday! Estamos descendo 10 mil pés por minuto”, diz a mulher.

Mayday é uma chamada internacional de socorro utilizada em situações de emergência grave, quando uma aeronave precisa de assistência imediata.

Em outro trecho, a tripulante relata que o avião estava em uma condição de velocidade excessiva e perdia altitude a uma taxa de 20 mil pés por minuto, o equivalente a cerca de 6 quilômetros. A gravação também registra as frases “Vamos bater no chão” e “Olhe lá fora, Jack, olhe lá fora! Estamos sem tempo”.

Até o momento, não há confirmação de que a voz feminina no áudio seja de Nathalia.

O Learjet 60 decolou de Austin às 9h36, no horário local (12h36 em Brasília), e caiu às 12h50 (16h50 em Brasília), em uma área residencial de Greenacres.

Investigação busca esclarecer as causas

As circunstâncias do acidente são investigadas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), com apoio da Administração Federal de Aviação (FAA).

O NTSB informou que uma coletiva de imprensa estava prevista para esta segunda-feira (2), às 15h, no horário de Brasília, para apresentar detalhes sobre os procedimentos da investigação e as próximas atividades no local.

Especialistas apontam que a formação de gelo e a turbulência podem ter contribuído para a queda. No entanto, ainda não há uma conclusão sobre o que provocou o acidente.

Fonte: G1