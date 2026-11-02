Eleições na Flórida: veja o horário de funcionamento dos locais de votação nesta terça-feira

As urnas abrem às 7h e fecham às 19h. Eleitores devem comparecer ao endereço designado para sua zona eleitoral e apresentar documento de identificação válido com foto e assinatura.

Os eleitores da Flórida que ainda não votaram antecipadamente nem enviaram o voto pelo correio poderão comparecer às urnas nesta terça-feira, 3 de novembro. Os locais de votação funcionarão das 7h às 19h, totalizando 12 horas de atendimento.

Quem estiver na fila às 19h terá o direito de votar, mesmo que o atendimento termine depois do horário oficial de fechamento. Por isso, eleitores que chegarem antes das 19h devem permanecer na fila para garantir a participação.

Diferentemente do voto antecipado, no dia da eleição não é permitido escolher qualquer local de votação. Cada eleitor precisa comparecer ao endereço designado para sua zona eleitoral. Como os locais podem mudar de uma eleição para outra, é recomendável confirmar o endereço antes de sair de casa.

Documentos aceitos para votar

Para votar presencialmente, é necessário apresentar um documento de identificação válido e atualizado que contenha foto e assinatura. Entre os documentos aceitos estão:

- Carteira de motorista da Flórida;

- Documento de identidade estadual da Flórida;

- Passaporte americano;

- Identificação militar;

- Carteira de estudante;

- Cartão de débito ou crédito;

- Identificação de centro de aposentados;

- Identificação de associação de moradores;

- Cartão de assistência pública;

- Cartão de identificação de saúde para veteranos, emitido pelo Departamento de Assuntos de Veteranos;

- Licença para porte oculto de arma da Flórida;

- Determinadas identificações de funcionários emitidas por órgãos governamentais.

Se o documento com foto não tiver assinatura, o eleitor poderá apresentar um segundo documento que contenha essa informação.

Quem não tiver a identificação exigida ainda poderá votar por meio de uma cédula provisória (provisional ballot). Nesse caso, as autoridades eleitorais analisarão se o voto atende aos requisitos estaduais para ser contabilizado.

Antes de sair de casa, os eleitores podem consultar seus dados cadastrais e confirmar o endereço do local de votação diretamente com o órgão eleitoral do condado onde estão registrados.

Fonte: NBC