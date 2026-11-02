Eleições na Flórida: veja o horário de funcionamento dos locais de votação nesta terça-feira

Os eleitores da Flórida que ainda não votaram antecipadamente nem enviaram o voto pelo correio poderão comparecer às urnas nesta terça-feira, 3 de novembro. Os locais de votação funcionarão das 7h às 19h, totalizando 12 horas de atendimento.
Quem estiver na fila às 19h terá o direito de votar, mesmo que o atendimento termine depois do horário oficial de fechamento. Por isso, eleitores que chegarem antes das 19h devem permanecer na fila para garantir a participação.
Diferentemente do voto antecipado, no dia da eleição não é permitido escolher qualquer local de votação. Cada eleitor precisa comparecer ao endereço designado para sua zona eleitoral. Como os locais podem mudar de uma eleição para outra, é recomendável confirmar o endereço antes de sair de casa.
Documentos aceitos para votar
Para votar presencialmente, é necessário apresentar um documento de identificação válido e atualizado que contenha foto e assinatura. Entre os documentos aceitos estão:
- Carteira de motorista da Flórida;
- Documento de identidade estadual da Flórida;
- Passaporte americano;
- Identificação militar;
- Carteira de estudante;
- Cartão de débito ou crédito;
- Identificação de centro de aposentados;
- Identificação de associação de moradores;
- Cartão de assistência pública;
- Cartão de identificação de saúde para veteranos, emitido pelo Departamento de Assuntos de Veteranos;
- Licença para porte oculto de arma da Flórida;
- Determinadas identificações de funcionários emitidas por órgãos governamentais.
Se o documento com foto não tiver assinatura, o eleitor poderá apresentar um segundo documento que contenha essa informação.
Quem não tiver a identificação exigida ainda poderá votar por meio de uma cédula provisória (provisional ballot). Nesse caso, as autoridades eleitorais analisarão se o voto atende aos requisitos estaduais para ser contabilizado.
Antes de sair de casa, os eleitores podem consultar seus dados cadastrais e confirmar o endereço do local de votação diretamente com o órgão eleitoral do condado onde estão registrados.
Fonte: NBC