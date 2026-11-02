Funcionários da Disney e da Universal estão entre 281 presos em operação contra exploração sexual na Flórida

Dezessete funcionários dos parques Disney World e Universal Studios estão entre os 281 suspeitos presos durante uma operação contra tráfico humano e predadores sexuais de crianças na Flórida. O balanço foi divulgado na sexta-feira pelo xerife do condado de Polk, Grady Judd.

A ação conjunta durou sete dias e teve como objetivo identificar e prender pessoas que procuram menores de idade para encontros com finalidade sexual ilegal, além de envolvidos em tráfico de pessoas. Segundo Judd, 31 dos detidos viajaram até o condado na tentativa de encontrar crianças.

Entre os presos, 13 trabalhavam na Disney e quatro na Universal Studios. O xerife afirmou que a Disney colaborou com as autoridades e informou que os funcionários envolvidos foram demitidos. A CBS News procurou as duas empresas para obter comentários adicionais.

Judd também informou que 32 suspeitos eram imigrantes sem documentação regular. Até o momento da divulgação dos dados, 16 haviam sido transferidos para a custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE). Outros 24 suspeitos estavam armados durante os encontros combinados, e nove cumpriam liberdade condicional.

Entre os casos destacados pelo xerife está o de um treinador da equipe juvenil Davenport Titans, que orientava crianças de 11 a 14 anos. Segundo as autoridades, ele acreditava que viajaria para encontrar uma menina de 14 anos. Outro detido estava em serviço ativo na Marinha americana.

Judd também relatou a prisão de um ex-funcionário da Disney que teria trabalhado caracterizado como o personagem Mickey Mouse. De acordo com o xerife, o homem foi encontrado com duas mochilas cheias de fraldas. Em outro caso, um funcionário da Disney foi detido quando tentava encontrar um detetive disfarçado de menino de 13 anos. Ele estava com o uniforme de trabalho dentro do carro.

A operação foi apresentada pelas autoridades como parte dos esforços para combater crimes de exploração sexual de menores e tráfico humano na região.

Fonte: CBS