Cruzeiro é retido pela guarda costeira em Miami e viagem com mais de 2 mil passageiros é cancelada

A MSC Cruises cancelou a viagem do navio MSC Poesia após a embarcação ser retida pela Guarda Costeira dos Estados Unidos no Porto de Miami, na Flórida. Mais de 2 mil pessoas estavam a bordo, segundo uma fonte ouvida pela CBS News.

O navio foi retido no domingo, quando equipes da Guarda Costeira iniciaram uma inspeção para verificar o cumprimento de normas internacionais e regulamentações americanas.

Em comunicado, a MSC Cruises informou que o cancelamento ocorreu devido a uma questão regulatória identificada antes da partida. A empresa afirmou que não conseguiu resolver o problema a tempo de realizar a viagem.

A companhia pediu desculpas aos passageiros pelo transtorno e informou que todos receberão reembolso integral do valor pago pelo cruzeiro. A empresa também declarou que está ajudando os viajantes a organizarem o retorno para casa.

A Guarda Costeira afirmou que a inspeção tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros, da tripulação, da embarcação e do meio ambiente, além de verificar se o navio está em conformidade com as exigências legais.

O MSC Poesia tem capacidade para mais de 3.200 passageiros e uma tripulação superior a mil pessoas. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a irregularidade que levou à retenção da embarcação.

Fonte: CBS