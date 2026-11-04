Peças de avião que caiu na Flórida foram encontradas a quase 4 milhas do local do impacto, diz NTSB

Peças do Learjet 60 que caiu em Palm Beach County, na Flórida, no domingo (1º), matando nove pessoas, foram encontradas a quase 4 milhas — cerca de 6,1 quilômetros — do local do impacto. A informação foi divulgada na terça-feira (3) pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), responsável pela investigação.

Durante uma entrevista coletiva, o integrante do órgão Tom Chapman afirmou que a localização de uma parte da cauda a essa distância é um indício de que a aeronave pode ter começado a se desintegrar ainda no ar. Segundo ele, destroços foram encontrados a até 3,8 milhas, aproximadamente 6,1 quilômetros, do ponto onde o avião atingiu o solo.

Chapman informou que o profundor, componente da cauda responsável por controlar o movimento de subida e descida do avião, foi encontrado dividido em três partes. Sem essa estrutura intacta, os pilotos não teriam conseguido tirar a aeronave do mergulho em direção ao solo.

“Mesmo que ainda estivesse preso à aeronave, não sei se teria sido eficaz naquelas velocidades. Mas saber que ele se desprendeu é uma evidência muito importante para orientar outras linhas da investigação”, afirmou.

Na segunda-feira (2), Chapman já havia reconhecido que partes do avião provavelmente começaram a se soltar antes do impacto.

Piloto relatou gelo e turbulência antes da queda

Minutos antes do acidente, a copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, informou aos controladores de tráfego aéreo que havia acúmulo de gelo na aeronave e que uma turbulência severa fazia o avião subir e descer mais de 700 pés, cerca de 213 metros.

Em seguida, ela declarou emergência com a expressão “mayday”. Gravações das comunicações mostram a piloto relatando que o jato estava em rápida descida. As mensagens se tornaram cada vez mais alarmantes até a queda do Learjet 60, que fazia o trajeto entre Austin, no Texas, e as Bahamas. A aeronave atingiu o solo e explodiu em chamas.

Vítimas foram identificadas

As sete pessoas que estavam a bordo como passageiros foram identificadas como Adam Robinson e Helen Sharp, um casal de Austin, no Texas, e os dois filhos pequenos, Emma, de 4 anos, e Charlie, de 2; além de Rachael Reed, Charmi Fehr e Anita Maria Cetina.

O outro piloto era Jeff Gregory, de 55 anos, identificado por familiares e amigos.

Nas gravações do momento em que o avião despencava, é possível ouvir a voz de um homem recitando a oração do Pai-Nosso ao fundo. Amigos de Gregory, descrito como um cristão devoto, afirmaram acreditar que era ele quem fazia a oração.

A emissora WPEC, afiliada da CBS News em West Palm Beach, entrevistou Nathalia três anos atrás, quando ela ainda cursava o ensino médio em Boca Raton. Na época, a jovem contou que havia obtido a licença de piloto antes mesmo de tirar a carteira de motorista.

O NTSB continua investigando as causas do acidente.

Fonte: CBS