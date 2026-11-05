Mercado de enxovais nos EUA abre oportunidades para empreendedoras e ganha curso exclusivo com Talu Adjuto

Referência no segmento de Baby Shopper, empresária já atendeu milhares de famílias, incluindo centenas de celebridades e influenciadores, e formou mais de 200 profissionais. Nova imersão acontece nos dias 18 e 19 de novembro, na Flórida.

O mercado de enxovais de bebês nos Estados Unidos movimenta um segmento especializado de serviços voltados a famílias que buscam produtos, novidades e orientação personalizada para a chegada de um filho. Entre as brasileiras, a tradição de preparar o enxoval durante viagens a Miami e Orlando também abriu espaço para uma atividade profissional: a Personal Baby Shopper.

Mais do que acompanhar compras, essas profissionais auxiliam na escolha de carrinhos, cadeirinhas, roupas, acessórios e equipamentos, considerando as necessidades de cada família, o orçamento disponível e as novidades do mercado internacional.

A Flórida continua sendo um dos principais destinos dos brasileiros nos Estados Unidos. Segundo dados do Visit Florida, aproximadamente 1,3 milhão de brasileiros visitaram o estado em 2025. O levantamento também aponta que as compras estão entre as atividades preferidas dos turistas internacionais.

Embora não existam estatísticas oficiais específicas sobre a quantidade de brasileiras que contratam assessorias de enxoval, a presença de empresas especializadas em diferentes cidades americanas demonstra a consolidação de um segmento que combina turismo de compras, atendimento personalizado e empreendedorismo.

Quanto custa uma assessoria de enxoval?

O valor de uma consultoria de Baby Shopper varia de acordo com a quantidade de dias, o tipo de atendimento e os serviços incluídos.

Uma pesquisa de preços anunciados por empresas do setor encontrou pacotes a partir de aproximadamente US$ 450 por um dia de acompanhamento, enquanto serviços mais completos podem ultrapassar US$ 1 mil.

Segundo a empresária Talu Adjuto, referência nesse mercado, US$ 690 é um valor médio utilizado por assessorias especializadas.

Para quem deseja ingressar na profissão, a possibilidade de trabalhar de forma independente, oferecer atendimento online e estabelecer parcerias com lojas representa uma alternativa de empreendedorismo.

Uma profissional que cobra US$ 500 por atendimento, por exemplo, alcança US$ 2 mil em faturamento bruto com quatro clientes. Despesas operacionais, tributos e custos de aquisição de clientes precisam ser considerados no cálculo da rentabilidade.

De psicóloga a referência internacional no universo dos bebês

Com formação em Psicologia e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Talu Adjuto construiu sua trajetória empresarial nos Estados Unidos, onde atua há mais de 12 anos.

Fundadora da Talu Concept Baby, a empresária se tornou conhecida pelo atendimento personalizado a famílias brasileiras, incluindo personalidades do entretenimento e das redes sociais.

De acordo com informações da empresa, a Talu Concept já assessorou milhares de famílias e atendeu centenas de celebridades e influenciadores ao longo de sua trajetória.

Entre os nomes que já utilizaram seus serviços estão Claudia Raia, Giovanna Ewbank, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Gabriela Prioli.

A experiência no setor também levou a empresária a investir na formação de novas profissionais. Por meio da Talu Concept University, mais de 200 mulheres já participaram de sua formação online para atuar como Baby Shopper, segundo a organização.

Agora, Talu amplia essa iniciativa com um curso presencial de empreendedorismo, que pretende preparar mulheres para estruturar e administrar o próprio negócio no segmento de enxovais.

Curso presencial reúne teoria, prática e estratégias de negócios

Programado para os dias 18 e 19 de novembro de 2026, o Curso Presencial de Baby Shopper USA terá vagas limitadas e será realizado em duas etapas.

As participantes terão uma imersão teórica, incluindo planejamento empresarial, formalização do negócio nos Estados Unidos, formação de preços, estratégias de marketing, captação de clientes e organização das operações.

As alunas também aprenderão a desenvolver listas personalizadas de enxoval, avaliar o estilo de vida das famílias e organizar os diferentes formatos de atendimento, tanto presencial quanto online.

A formação terá certificado emitido pela MUST University, instituição licenciada pela Florida Commission for Independent Education, órgão vinculado ao Departamento de Educação da Flórida.

Experiência prática e parceria com a MacroBaby

O curso também inclui experiência e aula dentro da MacroBaby, em Orlando, uma das principais lojas especializadas em produtos para bebês nos Estados Unidos.

A programação inclui café da manhã, networking com representantes da empresa, atividades práticas nas dependências da loja e orientações sobre a dinâmica de uma consultoria presencial.

Um dos diferenciais anunciados é a oportunidade de estabelecer parceria comercial com a MacroBaby, oferecendo às futuras clientes acesso a condições especiais e descontos em produtos, conforme as regras da parceria.

O objetivo é permitir que as participantes conheçam não apenas os produtos disponíveis no mercado, mas também os processos de atendimento, seleção de mercadorias e relacionamento com fornecedores.

As aulas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente às participantes.

Segundo Talu, a proposta vai além de ensinar a montar um enxoval. A formação oferece conhecimentos de gestão, marketing, operação comercial e estratégias para quem deseja desenvolver uma atividade empresarial própria.

O segmento permite diferentes modelos de atuação, desde atendimentos presenciais nas lojas americanas até consultorias remotas para famílias que vivem no Brasil ou em outros países.

Com a experiência de quem já atendeu milhares de famílias e formou mais de 200 profissionais, Talu aposta na capacitação como caminho para mulheres que desejam empreender em um mercado que exige conhecimento especializado, atualização constante e atendimento personalizado.

Informações: @taluconcept e www.taluconcept.com