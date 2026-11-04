Chuvas intensas provocam alagamentos e deixam ruas intransitáveis no sul da Flórida

As fortes chuvas que atingiram o sul da Flórida nos últimos dias provocaram alagamentos em diversas áreas de Broward County. Ruas ficaram submersas, veículos foram abandonados em estacionamentos e a água invadiu residências e prédios. Em alguns pontos, moradores precisaram atravessar áreas alagadas com água na altura dos joelhos.

Entre os últimos quatro dias, os maiores volumes de chuva ficaram entre 13 e 15 polegadas (33 a 38 centímetros), principalmente na região entre Weston e Sunrise, segundo George Rizzuto, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami.

Outras regiões do estado, como Palm Beach County e a Treasure Coast, também registraram volumes expressivos, entre 15 e 20 polegadas (38 a 51 centímetros). De acordo com a ABC News, o acumulado se aproximou do recorde estadual de precipitação em um único dia. No condado de Brevard, autoridades descreveram o episódio como um evento de inundação com probabilidade estimada de ocorrer uma vez a cada mil anos. Policiais ajudaram mais de 100 pessoas surpreendidas pela elevação da água enquanto dirigiam para o trabalho ou realizavam atividades cotidianas.

Moradores enfrentam dificuldades para sair de casa

Em Sunrise, a moradora Nadia Samad, de 41 anos, afirmou que não conseguia deixar seu bairro devido ao nível da água. Ela vive nas proximidades do shopping Sawgrass Mills, e contou que os alagamentos começaram na tarde de segunda-feira (2), após horas de chuva intensa.

Segundo Samad, a precipitação contínua, acompanhada de trovoadas e relâmpagos, durou aproximadamente oito horas e inundou o quintal da casa. Embora parte da água tenha começado a baixar inicialmente, a situação voltou a piorar.

“Da noite passada até agora, os alagamentos triplicaram. As áreas onde a água estava recuando agora estão completamente cheias”, relatou ao Miami Herald na quarta-feira (4).

A água de um lago próximo subiu e chegou à área de estacionamento da residência. Apesar de ainda não ter invadido a casa, o nível tornou a rua praticamente intransitável.

“A água na frente da minha casa está literalmente impossível de atravessar. Tenho um carro pequeno, e ele não vai conseguir passar por essa água”, afirmou.

Samad contou que conseguiu dirigir até um supermercado Publix e à Western High School na terça-feira, mas a água já começava a entrar em seu veículo. Ela também foi à escola para votar e disse que a água chegou ao auditório.

Por causa dos riscos, manteve os filhos, de 12 e 14 anos, em casa na quarta-feira. Segundo ela, havia alagamentos também dentro do campus escolar, o que levantou preocupações sobre a segurança dos estudantes.

A moradora criticou a falta de comunicação das autoridades de Sunrise e de Broward County, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por famílias para chegar a supermercados e levar crianças à escola.

Shopping e áreas próximas também foram afetados

Os alagamentos também atingiram o shopping Sawgrass Mills. O local teve a abertura adiada para as 14h na terça e na quarta-feira devido ao excesso de água.

Na noite de segunda-feira, torcedores do Florida Panthers enfrentaram ruas e estacionamentos alagados após a derrota do time para o Detroit Red Wings. Alguns tiveram dificuldade para chegar aos veículos, enquanto outros precisaram abandoná-los.

Em comunicado ao Miami Herald, Erich Lachs, porta-voz da Prefeitura de Sunrise, afirmou que não havia registro de grandes interdições ou ocorrências graves nas vias da cidade até o fim da manhã de quarta-feira.

Ele explicou que a água acumulada em áreas de drenagem, lagos e ruas ainda precisava ser escoada. Esses espaços são projetados para armazenar temporariamente o excesso de chuva e evitar que a água entre em casas e estabelecimentos comerciais.

Segundo Lachs, equipes municipais estavam distribuídas pela cidade para acompanhar o funcionamento da drenagem e remover possíveis obstruções.

Previsão indica melhora a partir de quinta-feira

Apesar dos transtornos, a previsão é de alívio nos próximos dias. De acordo com o meteorologista George Rizzuto, a chuva deve perder força na tarde de quarta-feira (4).

A partir de quinta-feira (5), a chegada de ar mais seco deve favorecer dias de sol até o fim de semana. A probabilidade de chuva entre quinta-feira e domingo deve ficar abaixo de 10%.

Fonte: Miami Herald