Guarda Costeira dos EUA apreende US$ 27 milhões em cocaína e detém quatro pessoas na Flórida

A Guarda Costeira dos Estados Unidos descarregou, na quarta-feira, 4, cerca de 1.643 quilos de cocaína, avaliados em US$ 27 milhões, no Porto de Everglades, no sul da Flórida. Quatro pessoas também foram entregues às autoridades federais e permanecem detidas enquanto o caso é investigado.

Segundo comunicado da Guarda Costeira, a apreensão é resultado de duas operações de interceptação realizadas no mar do Caribe. Ao todo, foram confiscadas aproximadamente 3.622 libras de cocaína.

Os quatro detidos foram colocados sob custódia de agentes federais, que darão continuidade às investigações. Até o momento, as autoridades não divulgaram os nomes nem as nacionalidades dos suspeitos.

Em nota, a Guarda Costeira afirmou que a operação faz parte dos esforços para combater o tráfico internacional de drogas, desarticular organizações criminosas transnacionais e impedir que substâncias ilícitas cheguem às comunidades americanas.

A corporação também destacou que atua em conjunto com órgãos locais, estaduais, federais e parceiros internacionais para identificar e interromper o tráfico de drogas por rotas marítimas.

Fonte: NBC

