Tiroteio em complexo empresarial na Flórida deixa duas pessoas mortas, incluindo o atirador

Um ataque a tiros em um complexo empresarial da Citibank, em Tampa, na Flórida, deixou duas pessoas mortas na quarta-feira (4), incluindo o suspeito. Segundo o Gabinete do Xerife de Hillsborough County, o homem invadiu o local com um carro e abriu fogo com um rifle. Uma mulher foi morta antes de um segurança reagir e atirar contra o agressor.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas nem informaram a motivação do ataque. Também não esclareceram se o suspeito conhecia a mulher que morreu.

De acordo com Frank Losat, chefe-adjunto do gabinete do xerife, o homem bateu com o veículo em um pátio onde funcionários almoçavam em mesas ao ar livre e, em seguida, começou a disparar. Cerca de 3.200 pessoas trabalhavam no complexo no momento do ataque.

O suspeito matou a mulher antes de ser confrontado por um segurança dentro de uma cafeteria. Os dois trocaram tiros, e o funcionário conseguiu atingir fatalmente o atirador.

“Existia potencial para mais violência? Absolutamente”, afirmou Losat durante uma entrevista coletiva, elogiando a reação do segurança.

Outras quatro pessoas foram levadas a um hospital com ferimentos que não representam risco de vida. As autoridades ainda não confirmaram se elas foram atingidas por disparos ou pelo veículo do suspeito.

Funcionários correram para se proteger

O complexo da Citibank, localizado nos arredores de Tampa, reúne quatro prédios de escritórios de três andares e abriga milhares de funcionários.

David Dzien, vice-presidente da empresa, contou à Associated Press que voltava do almoço quando viu o carro do atirador atravessar uma cerca a cerca de 137 metros de distância. Em seguida, ouviu uma sequência intensa de tiros e gritos.

Segundo ele, pessoas que estavam próximas ao veículo começaram a correr. Dzien voltou rapidamente para o prédio e conseguiu sair por uma escada de emergência.

O funcionário relatou que ainda tentava assimilar o que havia acontecido. Ele também informou que o complexo recebia executivos e outros convidados que normalmente não trabalham no local, devido a uma reunião trimestral de avaliação.

Mais de 360 policiais participaram da operação

Segundo Losat, os primeiros agentes chegaram ao complexo menos de um minuto depois da primeira chamada de emergência para o 911.

Mais de 360 policiais foram mobilizados, muitos deles equipados para operações táticas. As equipes passaram cerca de duas horas e meia revistando o prédio onde ocorreu o ataque e os edifícios próximos.

Durante a operação, funcionários foram encontrados escondidos em salas trancadas e armários. Eles foram retirados cuidadosamente dos espaços e conduzidos para fora dos prédios e do estacionamento.

Em comunicado, o Citigroup afirmou estar ciente da ocorrência e declarou que estava colaborando com as autoridades.

Hotel recebeu cerca de 300 funcionários

O Sheraton Tampa Brandon Hotel, localizado a poucos metros do complexo empresarial, também participou da resposta à emergência. Funcionários do hotel realizavam um almoço mensal quando perceberam a chegada de um grande número de viaturas policiais.

Segundo o gerente-geral, Matt Chauvin, funcionários da Citibank correram até a recepção e avisaram que havia um atirador ativo no local.

Inicialmente, o hotel trancou as portas e entrou em situação de segurança. Com a chegada de mais trabalhadores, a equipe passou a oferecer abrigo. Cerca de 300 funcionários da empresa foram recebidos no estabelecimento, onde tiveram acesso a água, comida e quartos para descansar ou fazer ligações.

Fonte: NBC