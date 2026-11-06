EDC reúne milhares de pessoas em Orlando e provoca mudanças no trânsito neste fim de semana

Orlando se prepara para um fim de semana de grande movimentação com a realização do Electric Daisy Carnival (EDC), um dos maiores festivais de música eletrônica da Flórida. O evento acontece entre esta sexta-feira (6) e domingo (8), na região do Tinker Field, ao lado do Camping World Stadium, e deve atrair aproximadamente 100 mil visitantes adicionais à cidade.

A concentração de público deve provocar impactos no trânsito, principalmente nas proximidades do estádio e nas vias do centro de Orlando. Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, motoristas devem se preparar para congestionamentos, interdições e mudanças nos trajetos durante os três dias de programação.

As restrições começaram na manhã de sexta-feira e algumas vias terão bloqueios diários a partir do meio-dia. Entre os trechos que podem ser afetados estão partes da Tampa Avenue, Church Street, Rio Grande Avenue, Norton Avenue, Coyler Street, Nashville Avenue, Anderson Street e Long Street.

Também estão previstos fechamentos de trechos da Orange Blossom Trail a partir das 23h30. Para evitar as áreas mais movimentadas, autoridades recomendam que os motoristas considerem rotas alternativas, como Colonial Drive e John Young Parkway.

O trânsito também pode ficar mais lento na South Street, especialmente entre a saída da State Road 408 e a Division Avenue, além dos acessos à I-4 nas proximidades da região do evento.

Zona especial de fiscalização

Além das interdições, o Gabinete do Xerife do Condado de Orange estabeleceu uma zona especial de fiscalização de trânsito (Special Event Zone) em áreas próximas ao festival.

A medida entrou em vigor às 18h de quinta-feira (5) e permanecerá ativa até as 8h de segunda-feira (9). As áreas abrangidas incluem:

Colonial Drive, entre Tampa Avenue e Hiawassee Road;

John Young Parkway, entre a State Road 408 e WD Judge Road;

Old Winter Garden Road, entre John Young Parkway e Ferguson Drive.

Segundo as autoridades, a iniciativa busca evitar aglomerações e eventos não autorizados que possam prejudicar a circulação de veículos durante o fim de semana.

Transporte público terá alterações

Quem pretende utilizar o transporte público também deve ficar atento. A empresa LYNX anunciou desvios temporários em algumas linhas de ônibus devido aos bloqueios nas proximidades do Camping World Stadium.

As mudanças afetam as linhas 20, 21 e 107, com alterações nos trajetos e horários específicos, principalmente durante a noite.

Para quem vai ao festival, uma alternativa é estacionar em garagens no centro de Orlando e utilizar o serviço gratuito de transporte da linha LYMMO Grapefruit, que terá extensão até as proximidades da entrada do evento.

Entre as opções de estacionamento indicadas pela organização estão as garagens Library Garage, 55 West Garage, Central Garage, ThreatLocker Garage e City Commons Garage. As vagas são pagas e disponibilizadas por ordem de chegada.

O estacionamento geral nas proximidades do festival é limitado, e o estacionamento premium já está esgotado, segundo a organização.

Festival acontece até domingo

O EDC Orlando 2026 acontece diariamente das 13h à meia-noite, entre sexta-feira e domingo. O festival reúne artistas internacionais, apresentações de música eletrônica, grandes estruturas de iluminação, instalações artísticas e atrações de entretenimento.

A recomendação das autoridades é que moradores e visitantes planejem os deslocamentos com antecedência, reservem tempo extra para os trajetos e acompanhem os avisos de trânsito antes de sair de casa.

As orientações também valem para quem não pretende participar do festival, mas precisa circular pelo centro de Orlando durante o fim de semana.