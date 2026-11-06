Migração de bilionários impulsiona crescimento da aviação privada na Flórida

A chegada de bilionários e milionários à Flórida nos últimos anos tem impulsionado um setor que acompanha de perto a expansão da riqueza no estado: a aviação privada.

Dados da lista de bilionários da revista Forbes, analisados ao longo da última década, mostram que a participação da Flórida no total de bilionários dos Estados Unidos cresceu mais de 150%.

O avanço também aparece no número de voos particulares. Segundo dados da Private Jet Card Comparisons, a Flórida registrou mais voos de jatos privados do que qualquer outro estado americano no ano passado. O Aeroporto Internacional de Palm Beach, em West Palm Beach, ficou em segundo lugar no ranking nacional de movimentação da aviação privada.

Em entrevista à rádio WLRN, Paul Kloet, vice-presidente executivo de vendas da Jet Linx, uma das maiores empresas de aviação privada dos Estados Unidos, afirmou que o crescimento na Flórida supera o ritmo nacional.

Enquanto as partidas de voos privados no mundo aumentaram cerca de 4% em relação ao ano anterior, os mercados da empresa na Flórida registraram expansão entre 8% e 12%, segundo Kloet. O avanço, de acordo com ele, não está restrito a Miami e West Palm Beach, mas alcança diferentes regiões do estado.

Crescimento vai além de Miami e Palm Beach

O aumento da demanda pode ser observado na construção de novos hangares e na expansão da infraestrutura aeroportuária, especialmente no sul da Flórida.

O Aeroporto Internacional de Miami trabalha desde 2024 no projeto Sky Harbour Hangar, voltado à aviação privada e de luxo. Em Tampa, quatro hangares estão em construção. Já em Fort Lauderdale, dois novos projetos foram anunciados recentemente.

A expansão também alcança destinos na costa oeste e no sul do estado, como Sarasota, Tampa, Naples, Venice, Fort Myers e Key West.

Segundo Kloet, a população milionária de Palm Beach e West Palm Beach cresceu aproximadamente 112% nos últimos anos. Ele afirma que o mercado de aviação privada na Flórida vem registrando crescimento anual próximo de 10% há vários anos.

Jatos particulares deixam de ser apenas símbolo de luxo

Embora a aviação privada tenha sido tradicionalmente associada ao luxo, o perfil dos passageiros e os motivos para utilizar esse tipo de transporte vêm mudando.

Kloet afirma que houve um forte aumento da demanda após a pandemia de Covid-19, quando muitos passageiros passaram a evitar voos comerciais lotados. Essa procura permaneceu, mas o setor também passou a atrair clientes interessados principalmente em ganhar tempo.

Executivos, empresários e empreendedores utilizam jatos particulares para visitar diferentes cidades e compromissos comerciais no mesmo dia, algo mais difícil de organizar com voos comerciais.

Um dos argumentos apresentados pela indústria é a diferença na quantidade de aeroportos disponíveis. Segundo Kloet, os Estados Unidos têm pouco mais de 5.200 aeroportos, mas apenas cerca de 500 recebem voos de companhias aéreas comerciais. A aviação privada atende parte da demanda em localidades que não contam com esse tipo de conexão.

Outro dado apontado pelo executivo é a mudança na faixa etária dos clientes. Entre 100 pessoas que começaram a utilizar a aviação privada pela primeira vez nos últimos 12 meses, quase metade tinha menos de 50 anos.

Ele relaciona essa mudança à transferência de patrimônio entre gerações e a eventos de liquidez, como a abertura de capital de empresas, que podem aumentar significativamente a riqueza de funcionários que recebem parte da remuneração em ações.

Construção de hangares pode levar até cinco anos

O crescimento da aviação privada também aumenta a pressão sobre a infraestrutura dos aeroportos. Segundo Kloet, a demanda por espaços para estacionar e armazenar aeronaves tem avançado mais rapidamente do que a oferta de hangares.

Na Flórida, a construção dessas estruturas exige atenção especial às normas de segurança contra furacões, além do cumprimento de exigências da Administração Federal de Aviação (FAA), das autoridades aeroportuárias e dos códigos locais de construção.

O executivo afirma que projetos desse tipo não avançam rapidamente. A partir do momento em que chegam aos conselhos municipais e às autoridades aeroportuárias, as aprovações podem levar de dois a cinco anos.

Como exemplo, ele citou um projeto de hangar em Omaha, no estado de Nebraska, que levou aproximadamente dez anos desde as primeiras conversas até a inauguração. O prazo, segundo Kloet, não foi causado exclusivamente por exigências regulatórias, mas também pela avaliação da viabilidade do empreendimento.

Crescimento reacende debate sobre segurança

A expansão do setor também levanta questionamentos sobre segurança, especialmente após o recente acidente com um avião Learjet no condado de Palm Beach, que deixou nove pessoas mortas.

Kloet afirmou que a segurança é fundamental para a continuidade do crescimento da aviação privada. Segundo ele, a Jet Linx conta com três auditores de segurança.

Embora o executivo considere o setor seguro, os riscos variam de acordo com o tipo de aeronave e a operação. A aviação privada também tem características diferentes da aviação comercial regular, que possui padrões operacionais e estatísticas próprias.

Flórida reúne condições para atrair o setor

A combinação de impostos relativamente baixos, clima favorável e migração de pessoas de alta renda tem ajudado a atrair investimentos para a Flórida.

Kloet também destacou a tradição do estado na formação de profissionais da aviação e as condições climáticas que permitem voar durante boa parte do ano.

Para o executivo, o crescimento da aviação privada acompanha a expansão do número de pessoas com grande patrimônio, mas também reflete uma mudança na forma como empresários e executivos valorizam o tempo.

Ele acrescenta que o setor gera empregos e movimenta a economia local. Pilotos, técnicos de manutenção e funcionários de atendimento são contratados nas comunidades onde as empresas operam. A atividade também contribui para a arrecadação de impostos por meio dos salários e das operações empresariais.

Assim, mesmo para moradores que nunca utilizarão um jato particular, a expansão do setor pode ter efeitos sobre o mercado de trabalho, os aeroportos e a economia das cidades da Flórida.

Fonte: WLRN