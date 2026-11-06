Veja as propostas de Byron Donalds para governar a Flórida

Após vencer a disputa republicana para o governo da Flórida, Byron Donalds deverá suceder Ron DeSantis em janeiro. Com a próxima sessão legislativa prevista para começar pouco depois, as propostas apresentadas pelo candidato em seu site de campanha ajudam a indicar quais serão as prioridades de sua administração.

O programa reúne 11 grandes áreas, com medidas que vão desde a redução de custos para moradores até mudanças nas escolas, segurança pública, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

Confira os principais pontos:

1. Custo de vida e seguros

Uma das prioridades é reduzir os custos enfrentados por proprietários de imóveis e consumidores de serviços públicos.

Donalds propõe preservar reformas na legislação para combater o que chama de abuso de processos judiciais, reduzir taxas estaduais quando houver reservas suficientes e reformular o programa My Safe Florida Home, que oferece recursos para melhorias de proteção contra tempestades.

O candidato também defende manter pequeno o sistema estadual de seguros Citizens, simplificar licenças para reconstrução de imóveis e criar uma plataforma pública para comparar seguradoras, incluindo preços, tempo de pagamento de indenizações e frequência de negativas de cobertura.

Na área tributária, pretende manter os impostos sobre propriedades sob controle e impedir que grandes centros de dados transfiram seus elevados custos de energia e água para as contas das famílias.

2. Saúde

Na área da saúde, Donalds propõe exigir que hospitais e médicos divulguem preços à vista, de forma clara e antecipada, para os 50 exames e procedimentos médicos mais comuns.

O plano também prevê garantir que pacientes que pagam diretamente recebam os menores preços negociados pelos hospitais com grandes seguradoras.

Outras medidas incluem permitir que despesas com médicos fora da rede sejam contabilizadas na franquia anual do seguro, exigir que planos de saúde autorizem tratamentos comuns em até três dias e ampliar a transparência sobre os valores cobrados por intermediários na cadeia de distribuição de medicamentos.

3. Economia e geração de empregos

O candidato quer criar um sistema público para acompanhar o andamento de licenças empresariais, obras e projetos de infraestrutura, com prazos visíveis para aprovação.

Também propõe centralizar licenças de grandes empreendimentos em uma plataforma digital e criar tribunais especializados em disputas comerciais.

Na área tributária, Donalds afirma que pretende manter o imposto estadual sobre a renda pessoal em zero, equilibrar as contas públicas e reduzir impostos sempre que possível.

4. Educação

O programa prevê mudanças no ensino básico, com foco na alfabetização, na formação profissional e no acompanhamento individual dos estudantes.

Entre as propostas estão:

Capacitar futuros professores em métodos de ensino da leitura baseados em fonética e evidências científicas.

Identificar dificuldades de alfabetização entre o jardim de infância e o segundo ano.

Oferecer aulas gratuitas de reforço para alunos do terceiro ano com dificuldades de leitura.

Criar bônus para professores de destaque na alfabetização.

Ampliar o uso de livros físicos nas salas de aula para crianças pequenas.

O plano também prevê o programa LaunchPad Florida, com estágios remunerados e programas de aprendizagem em áreas como construção, manufatura avançada e defesa. A iniciativa busca preparar jovens para carreiras com salários em torno de US$ 60 mil por ano, sem a necessidade de acumular grandes dívidas estudantis.

Outra proposta é criar planos individuais de desenvolvimento para todos os estudantes até, no máximo, o sexto ano, com revisões anuais e participação das famílias. O documento defende diferentes caminhos após a escola, incluindo universidade, formação técnica, serviço militar e empreendedorismo.

Donalds também quer retomar o Presidential Fitness Test, incentivar atividades físicas diárias nas escolas e ampliar a escolha dos pais sobre onde matricular os filhos. O programa ainda propõe manter teorias políticas partidárias fora das salas de aula.

5. Espaço e tecnologia

A campanha defende trabalhar para transferir a sede da NASA e a Academia da Força Espacial para a região da Space Coast, no litoral da Flórida.

Outras medidas incluem aprovar previamente locais para instalação de indústrias aeroespaciais, oferecer treinamento técnico para estudantes do ensino médio e universitários e organizar uma cúpula com empresas e especialistas do setor espacial.

6. Infraestrutura

Para enfrentar problemas de trânsito, Donalds promete acelerar obras em estradas e pontes sem criar novas cabines de pedágio.

O plano também prevê exigir que empresas de serviços públicos reforcem redes elétricas e instalações de abastecimento de água para resistir a furacões de categorias 4 e 5.

Outra proposta é manter equipes de reparo, caminhões de serviços públicos e reservas de combustível preparados para atuar em áreas afetadas antes mesmo da chegada de um furacão.

7. Segurança pública e imigração

Na área migratória, Donalds propõe cortar recursos estaduais, subsídios e benefícios que, segundo sua campanha, incentivam a imigração irregular.

O candidato também quer exigir que todas as empresas da Flórida utilizem o sistema federal E-Verify, que verifica a autorização de trabalho dos funcionários.

Outra medida prevê ampliar a cooperação entre polícias estaduais e locais e autoridades federais para acelerar a deportação de não cidadãos que cometam crimes no estado.

O programa ainda defende penas mais severas para cartéis envolvidos com fentanil e a criação de forças-tarefa policiais conjuntas para combater o tráfico da droga.

8. Alimentação escolar e qualidade da água

Sob o tema Healthy Florida, Donalds propõe retirar alimentos ultraprocessados, aditivos químicos e corantes artificiais dos cardápios de café da manhã e almoço das escolas.

O plano também prevê proibir a venda de doces, refrigerantes açucarados e bebidas energéticas em eventos escolares, além de exigir a publicação online dos cardápios e ingredientes utilizados.

Outra iniciativa busca aproximar produtores agrícolas da Flórida das escolas públicas, incentivando a compra de alimentos locais.

Na área de abastecimento, o candidato quer exigir testes de água nas escolas para identificar chumbo e outros contaminantes, com divulgação pública dos resultados. Caso sejam detectados problemas, a proposta prevê reparos nas tubulações e instalação de filtros certificados.

O programa também menciona testes para microplásticos, resíduos farmacêuticos e substâncias conhecidas como forever chemicals, além de oferecer exames de água gratuitos ou de baixo custo para famílias com crianças pequenas que utilizam poços particulares.

9. Apoio às forças de segurança

Donalds propõe oferecer bônus de contratação e salários competitivos para atrair policiais, agentes de xerifes e equipes de emergência.

O programa também defende proteger os direitos legais dos policiais no exercício da função e garantir o cumprimento de penas de prisão para criminosos condenados por crimes violentos.

10. Meio ambiente

Entre as prioridades ambientais está concluir projetos de reservatórios e canais em andamento para ampliar o fluxo de água doce em direção à Baía da Flórida e dar continuidade à restauração dos Everglades.

O candidato também pretende combater a maré vermelha e a proliferação de algas por meio do reparo de redes de esgoto e do controle do escoamento de água contaminada.

Outras propostas incluem proteger ilhas costeiras contra tempestades severas e preservar os aquíferos subterrâneos que abastecem o estado.

11. Transparência e controle dos gastos públicos

A última área do programa reúne medidas para ampliar a fiscalização das contas governamentais.

Donalds propõe auditorias anuais em órgãos estaduais, governos locais, empresas de serviços públicos e distritos especiais, além de ampliar a atuação de órgãos de controle para identificar desperdícios.

O plano também prevê reunir contratos estaduais, municipais e de condados em um único site público, com ferramentas de busca. Cidades e condados seriam obrigados a divulgar gráficos simples mostrando como os recursos arrecadados são utilizados.

Outra proposta é ampliar a divulgação dos salários de administradores municipais e altos funcionários públicos. O candidato ainda defende revisar taxas de licenciamento e cobranças municipais para identificar valores que considera indevidos ou pouco transparentes.

As medidas foram apresentadas no site de campanha de Byron Donalds e representam as propostas que ele pretende defender ao assumir o governo da Flórida. A implementação dependerá dos processos administrativos e legislativos necessários.

Fonte: Click Orlando