Flórida terá fim de semana de sol e temperaturas mais amenas, mas enchentes continuam na região central

Frente fria deve reduzir as temperaturas a partir de sábado, enquanto o nível do rio St. Johns pode continuar subindo devido ao volume de água acumulado. No sul do estado, a previsão é de muito sol e pouca chuva até segunda-feira.

A previsão do tempo para este fim de semana na Flórida será marcada por condições diferentes entre as regiões central e sul do estado. Enquanto o sul deve ter dias ensolarados e baixa possibilidade de chuva, a região central ainda enfrenta os impactos das fortes precipitações registradas nos últimos dias, com risco de agravamento das enchentes ao longo do rio St. Johns.

Região central: nível do rio pode subir ainda mais

Embora a chuva intensa tenha diminuído, o volume de água acumulado na parte superior da bacia do rio St. Johns continua avançando em direção ao norte. Com isso, o nível do rio pode subir antes de começar a baixar.

O alerta de inundação permanece em vigor por tempo indeterminado, especialmente nas áreas próximas ao St. Johns River. As autoridades meteorológicas acompanham o deslocamento da água e alertam que o episódio de cheia deve se prolongar.

Para esta sexta-feira, há possibilidade de pancadas isoladas, mas não são esperadas chuvas generalizadas.

Uma frente fria deve atravessar a região central no sábado. Como haverá pouca umidade disponível, a passagem não deve provocar chuva significativa. Depois da chegada do sistema, os ventos mudarão para norte e noroeste, favorecendo a queda gradual das temperaturas.

As máximas ainda devem ficar entre 80°F e 85°F (cerca de 27°C a 29°C) no sábado. Entre domingo e quarta-feira, os termômetros devem registrar temperaturas mais próximas da média da estação, com máximas entre 78°F e 82°F (26°C a 28°C).

Durante a noite, as mínimas podem chegar à faixa dos 50°F (10°C a 15°C) nas áreas a noroeste da rodovia I-4. Nas demais localidades, devem ficar na casa dos 60°F (15°C a 20°C).

Para a próxima semana, a maior parte do domingo deve permanecer seca. Entre segunda e quarta-feira, a chance de chuva será de apenas 10% a 20% em boa parte da região. Uma perturbação atmosférica poderá provocar pancadas isoladas na quinta-feira, mas ainda há divergência entre os modelos meteorológicos sobre o horário de sua passagem. Não há previsão de tempo severo.

Sul da Flórida: sol e pouca chuva durante o fim de semana

No sul do estado, a previsão é de um fim de semana com bastante sol e temperaturas agradáveis. Uma frente fria que avança pela Flórida deve retirar boa parte da umidade da atmosfera, favorecendo dias de céu aberto a partir desta sexta-feira e até a manhã de segunda.

O tempo deve permanecer predominantemente seco, embora algumas pancadas rápidas e isoladas possam atingir comunidades próximas à região de Glades.

A previsão também é favorável para o jogo entre Miami Dolphins e Detroit Lions, no domingo, no Hard Rock Stadium. O sol e as temperaturas amenas devem proporcionar boas condições para os torcedores que pretendem aproveitar o tradicional tailgate antes da partida.

A chuva deve voltar na quarta-feira, quando a frente fria avançará novamente sobre o sul da Flórida. Há possibilidade de tempestades isoladas, mas os demais dias da próxima semana devem ter condições favoráveis para atividades ao ar livre.

Fonte: Click Orlando/CBS

