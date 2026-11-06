Pai de Meghan Markle é preso na Flórida em investigação sobre material de abuso sexual infantil

Thomas Markle Sr., pai afastado de Meghan, duquesa de Sussex, foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, em uma investigação sobre suposta posse de material de abuso sexual infantil. A informação foi confirmada à CBS News por três fontes familiarizadas com o caso nesta sexta-feira (6).

Uma das fontes afirmou que o processo permanece sob sigilo. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da prisão ou eventuais acusações formais.

No mês passado, Thomas Markle já havia sido apontado como alvo de uma investigação das autoridades das Filipinas pelo mesmo tipo de suspeita. Ele negou as acusações e classificou as alegações como “mentiras doentias”.

“Eu nunca baixei nada parecido com isso na minha vida”, afirmou ao jornal britânico Daily Mail.

Um porta-voz da Polícia Nacional das Filipinas disse à CBS News que a investigação foi aberta depois que objetos pessoais de Thomas foram entregues às autoridades por seu filho, Thomas Markle Jr.

Meghan diz que tomou decisão para proteger os filhos

Após a divulgação da investigação nas Filipinas, Meghan afirmou, em declaração enviada à CBS News, que tinha conhecimento das acusações contra o pai desde 2018. Segundo ela, as informações foram compartilhadas com as autoridades do Reino Unido naquele período.

A duquesa disse que foi com base nesse histórico que ela e o marido, o príncipe Harry, decidiram impedir que Thomas tivesse contato com os filhos do casal, Archie e Lilibet.

“Espero que agora seja possível compreender que, apesar das distorções de algumas publicações ao longo dos anos, o afastamento do meu pai e minha decisão de não permitir que ele tenha contato com nossos filhos tiveram um único motivo: protegê-los”, declarou.

De acordo com a BBC, parceira da CBS News, Meghan também confrontou o pai sobre as acusações no ano passado. Um vídeo divulgado pelo Daily Mail, que afirma ter obtido as imagens com exclusividade, mostra Thomas recebendo uma carta enviada pela filha enquanto estava internado em um hospital nos Estados Unidos, em dezembro de 2025.

Segundo a BBC, na carta Meghan escreveu que ela e as autoridades “sabiam que ele havia abusado de meninas” e afirmou que ele nunca conheceria Archie e Lilibet.

A CBS News informou que procurou o representante de Meghan para comentar a prisão. A editora de assuntos da realeza do Sunday Times e colaboradora da emissora, Roya Nikkhah, afirmou nas redes sociais que, segundo fontes, a duquesa não deve se pronunciar sobre o caso neste momento.

Fonte: CBS