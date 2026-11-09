Incêndio atinge bar em Fort Lauderdale e se espalha para estabelecimento vizinho

Um incêndio atingiu um conhecido bar no centro de Fort Lauderdale na madrugada desta segunda-feira (9), provocando uma intensa coluna de fumaça preta e mobilizando dezenas de bombeiros. As chamas começaram no Backyard, localizado na Southwest Third Avenue, e se espalharam para o estabelecimento vizinho, o bar Poorhouse.

De acordo com o Fort Lauderdale Fire Rescue, o fogo começou por volta das 3h, próximo ao palco nos fundos do Backyard, e avançou rapidamente para o imóvel ao lado.

Equipes de emergência foram enviadas ao local para combater as chamas e impedir que o incêndio atingisse outros estabelecimentos. Segundo o chefe do departamento, Stephen Gollan, os bombeiros conseguiram controlar o fogo em aproximadamente 30 minutos.

Gollan informou que o Backyard estava vazio no momento do incêndio, mas havia pessoas dentro do Poorhouse. Parte das chamas atingiu o estabelecimento vizinho, e os ocupantes foram retirados em segurança.

“Naquele momento, o estabelecimento não estava ocupado. No entanto, o negócio logo ao sul estava aberto e tinha pessoas dentro. Houve uma propagação para o imóvel vizinho, mas, felizmente, nenhum civil ficou ferido. Conseguimos retirar todos a tempo”, afirmou o chefe dos bombeiros.

A fumaça podia ser vista de diferentes pontos da região. A testemunha Laura Colaner relatou que sentiu o cheiro de queimado mesmo a uma distância considerável, nas proximidades da Andrews Avenue.

“Era uma fumaça muito intensa. Dava para sentir o cheiro até na Andrews Avenue”, contou.

Colaner disse que se dirigiu ao local preocupada com pessoas que conhecia na região e afirmou ter ficado surpresa com a dimensão do incêndio.

Apesar da intensidade das chamas e de o fogo ter atingido outro estabelecimento, as autoridades confirmaram que não houve feridos.

A causa do incêndio ainda não havia sido divulgada.

Fonte: Local 10