Frente fria deve levar temperaturas aos 40°F na Flórida neste fim de semana

Os dias de calor estão prestes a dar uma trégua na Flórida. Uma forte frente fria deve avançar pelo estado entre a noite de quinta-feira (12) e a madrugada de sexta-feira (13), trazendo ar mais seco e temperaturas bem abaixo das registradas nas últimas semanas.

Na região central, as máximas devem ficar próximas dos 80°F (27°C) até quarta-feira, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Na quinta-feira, o tempo começa a mudar, mas a queda mais significativa nas temperaturas será sentida a partir de sexta.

Durante o fim de semana, as mínimas podem chegar a 45°F (7°C) em áreas da região central, incluindo localidades próximas a Orlando. Em alguns pontos ao norte da cidade, a sensação térmica poderá ficar abaixo dos 40°F (4°C) por causa dos ventos.

No sul da Flórida, a mudança também será significativa. Em Miami, as temperaturas devem cair para 59°F (15°C) na noite de sexta-feira para sábado e podem chegar a 57°F (14°C) entre sábado e domingo. As máximas devem permanecer entre 70°F e 75°F (21°C e 24°C).

Apesar da queda nas temperaturas, a previsão indica pouca chuva ao longo da semana. A chegada da massa de ar frio também deve reduzir a umidade, proporcionando dias mais secos e agradáveis.

Fonte: Click Orlando/Miami Herald