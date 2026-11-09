Homem é acusado de deixar menina de 1 ano dentro de carro por oito horas; criança morreu na Flórida

Um homem de 22 anos foi preso em Homestead, no sul da Flórida, acusado de deixar uma menina de 1 ano sozinha dentro de um carro por aproximadamente oito horas no sábado (7). A criança morreu, apesar das tentativas de socorro.

Segundo um relatório de prisão do Gabinete do Xerife de Miami-Dade, Keyner Roman Vazquez De Leon foi detido depois que policiais de Homestead atenderam a uma ocorrência em uma residência na região da Northwest Ninth Court, pouco depois das 15h30. Quando chegaram, equipes do Miami-Dade Fire Rescue já prestavam atendimento médico à menina, que foi declarada morta no local.

De acordo com os investigadores, Vazquez De Leon era responsável por levar a criança da casa da família até a residência de uma babá, de segunda a sábado, havia cerca de um ano. Ele não tinha parentesco com a menina.

Na manhã de sábado, por volta das 6h45, o homem buscou a criança com a intenção de levá-la à cuidadora. Como parte de sua rotina, também transportou outra pessoa até o trabalho. Depois de deixá-la no destino, voltou para casa em Homestead com a menina ainda dentro do veículo.

Segundo o relatório, ele desligou o carro e entrou na residência, deixando a criança na cadeirinha. Por volta das 9h, começou a lavar veículos do lado de fora da casa, enquanto a menina permanecia no automóvel.

A situação só foi percebida por volta das 15h, quando a mãe da criança ligou para perguntar onde estava a filha. Durante a conversa, Vazquez De Leon teria percebido que havia deixado a menina dentro do carro.

Os investigadores afirmam que ele correu até o veículo e encontrou a criança inconsciente. Em seguida, levou a cadeirinha, com a menina ainda presa nela, para dentro de casa e ligou para o serviço de emergência. Ele permaneceu no local até a chegada das equipes de socorro.

Após o atendimento, o homem foi levado ao setor de homicídios do Gabinete do Xerife de Miami-Dade para prestar depoimento. Segundo as autoridades, depois de ser informado sobre seus direitos, ele apresentou uma declaração que confirmou as circunstâncias descritas no relatório policial.

Três acusações criminais

Vazquez De Leon responde a três acusações:

Homicídio culposo agravado de criança menor de 18 anos;

Deixar uma criança com menos de 6 anos sozinha em um veículo, causando lesão corporal;

Negligência infantil com resultado de lesão corporal grave.

Até a manhã desta segunda-feira (9), ele permanecia detido no Turner Guilford Knight Correctional Center, em Miami-Dade.

Fonte: Click Orlando

